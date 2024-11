И се появи най-големият шизофреник: Путин ескалира, но мина в режим "страх лозе пази" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца, и водената от него Русия опитаха да скрият каква точно ракета беше използвана на 21 ноември срещу украинския град Днипро (Днепропетровск) – и какви бяха резултатите. Такова мнение изразиха немалко анализатори – както украински, така и западни.

"В четвъртък следобед наблюдавах опит в множество руски медийни платформи ударът по Днипро да бъде оправдан – те твърдяха усилено, че става въпрос за балистична ракета със среден обсег (3000 – 5000 километра), а не за междуконтинентална балистична ракета (над 5000 километра обсег), която моментално се свързва с термина "ядрено оръжие". Тоест на медийната машина на Кремъл е наредено да омаловажи случилото се. И тогава на арената излиза най-големият шизофреник на Русия, който говори за хиперзвуковата ракета "Орешник". Звучи като "не, чакай, това не беше междуконтинентална балистична ракета, беше нещо обикновено, конвенционално".

"Изглежда, че след стореното, разбирайки какво всъщност е направил и какви могат да бъдат последствията при такъв незначителен първоначален ефект, след като стана ясно, че проучването на осколките ще покаже каква точно ракета е използвана, някой в Кремъл усети как анусът му се свива до размера на иглено ухо" - така, крайно красноречиво говори украинският военен експерт Олександър Коваленко в канала си в Телеграм.

Коваленко изрично коментира какво точно каза Путин за използваната ракета: "Ракетите атакуват целта със скорост 10 Маха, което е 2,5-3 км в секунда. Съвременните системи за противовъздушна отбрана, налични по света, и системите за противоракетна отбрана, създавани от американците в Европа не прехващайте такива ракети". Това е точно описанието на ракетите "Кинжал" и "Циркон", за които се видя, че изобщо не са толкова неуязвими – последният пример беше 17 ноември, 2024 година. И защо ще казваш, че ползваш трета ракета със същите характеристики, с каквито са вече две, които си използвал неведнъж, пита многозначително Коваленко: 7 от 8 свалени ракети "Кинжал" и 1 "Циркон": Статистиката за поредната руска ракетна атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Украинският военен експерт коментира пред беларуската опозиционна медия NEXTA, че ракетата, използвана срещу Днипро, има характеристики на междуконтинентална балистична, но може и да не е, може дори да е иранска балистична ракета като "Золфагар" или севернокорейска балистична ракета и че ударът е новост – защото става въпрос за ракета с няколко бойни глави. След като Русия вече използва севернокорейски балистични ракети с малък обсег KN-23, защо Ким Чен Ун да не достави и междунконтинентална севернокорейска версия, пита риторично Коваленко, чиято основна версия си остава – използвана е междуконтинентална балистична ракета срещу Днипро.

Друг негов колега – украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, също счита, че "новата ракета "Орешник" всъщност е междуконтинентална балистична ракета и то РС-26 "Рубеж". По думите му, това е модернизирана версия на руската междуконтинентална балистична ракета РС-24 "Ярс", която пък е тръгнала от комплекса "Топол-М". Говорим за междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, която има бойна глава, състояща се от няколко глави, всяка от които с индивидуално насочване, за да може да се увеличат шансовете за пробив на ПВО системата, ползвана от врага. Разликите между версиите на тези ракети не са значими – става въпрос за подобряване на работата на комплекса (както в мобилен, така и в стационарен вариант), както и в комуникациите. Например "Рубеж" тежи 80 тона, докато "Ярс" е 120 тона, ракетата "Рубеж" е с обсег до 6000 километра, а "Ярс" - 12 000 километра. Но през 2018 година Кремъл обяви как се съсредоточава да прави комплекса "Авангард" - е, излъгаха. "Орешник" по същество прилича да е точно "Рубеж" - ударът по Днипро по същество е тест, смята Машовец, а не реално военно действие: "Огнено кълбо" и ракета с ядрен двигател - кои са новите оръжия на Путин

Украинският военен експерт счита, че с теста Путин иска да сплаши Запада, само че продължава "да се бие с НАТО" не на територията на НАТО, а в Украйна. И също красноречиво обяснява: Путин иска да се държи като психопат – няма проблем, ще се държим с него като такъв, но той е фалшив психопат. Ако наистина искаше да се покаже като психопат, щеше да започне през февруари, 2022 година, убеден е Машовец.

Най-вероятно използваната от Русия ракета срещу Днипро е междуконтинентална балистична ракета "Рубеж", пише в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Според тръста, заплахата на Путин да има отговор на Запада и то по субекти, които доставят на Украйна ракети, е до голяма степен риторична и представлява дрънкане на оръжие. Украйна многократно вече обстреля с ракети ATACMS и Storm Shadow Крим, за който Путин от 10 години се кълне, че е руска територия – и нищо в смисъл на ядрен отговор не последва, напомня ISW. Когато ескалира войната, руският диктатор го прави защото така иска, а не заради конкретни действия на Запада, смятат анализаторите на тръста. Те добавят – изстрелването на "Орешник" не е нещо фундаментално ново, което подсказва неизбежен руски ядрен удар, подбраната цел (машиностроителен завод - "ЮжМаш", смята се, че там се изработват компоненти за ракети и други оръжия) също не е нещо, което Русия да не е обстрелвала досега: Путин: Изстреляхме нова хиперзвукова ракета по Днипро, Западът не може да я спре (ВИДЕО)

"Руската ракетна атака срещу Днипро няма да промени нашата политика в подкрепа на Украйна. Ще продължим да помагаме на Украйна и то тя да има възможно най-добра позиция на бойното поле", каза говорителят на Белия дом Карин Жан-Пиер:

На този фон, Русия изглежда пак не крие, че по същество иска унищожение на Украйна, а не търси справедлив мир и истински край на войната: Русия има визия да раздели Украйна на три: Украинското разузнаване говори

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След почти цяла седмица по-равномерна интензивност на бойните действия в Украйна и малко по-ниска от като цяло видяното ниво през мсеца, на 21 ноември има рязко увеличение на броя на боевете. Общо са станали 190 бойни сблъсъка, което е с 37 повече на дневна база! Руснаците обаче за пръв път от много време са използвали по-малко от 100 авиационни бомби за един ден – 85, т.е. 53 по-малко на дневна база, както и руската артилерия е изстреляла само 3000 снаряда т.е. с 1000 по-малко на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Това означава, че явно атаките в голяма част са неподсигурена пехота, възможно е по места и с бронирана техника.

Номер едно като интензивност за четвърти пореден ден е Покровското направление – 48 отбити руски пехотни атаки. Кураховското е на второ място – 31 руски пехотни атаки плюс още 14 във Времеевското направление, което е южно на Кураховското, но там вече руснаците гледат към Велика Новоселка, на запад от Угледар. 18 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление, 16 – в Лиманското, в Харковското направление за пръв път от много време също има двуцифрен брой атаки – 10. Вероятно по-високата руска активност е и отговор на сериозна украинска контраатака с бронирана техника югоизточно от село Липци, по линията с Глубоко, където руската армия заседна от много месеци и това е най-западната точка на отдавна зациклилата ѝ офанзива за осигуряване минимум на плацдарм за обстрелване с артилерия на втория най-голям украински град Харков. Украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман пише точно това – нова руска атака при Липци, и добавя, че руснаците търпят сериозни загуби. 29 руски пехотни атаки са отбити в Курското направление, като там руснаците са хвърлили 22 авиобомби.

От сводката на украинския генщаб не личи никъде да има голям руски напредък, предвид изброяването на местата на боеве. Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, предупреждава, че от север на Курахово, след превземането на Новоолексеевка руснаците продължават към село Пушкино. А от юг, с поглед към Велика Новоселка, Алекс твърди, че има сутрешна руска атака със 7 единици бронирана техника от Ривнопол към пътя Новоселка – Велика Новоселка. Вече 4 единици бронирана техника са унищожени, атаката е спряна, уверява Алекс.

На север от Курахово държим половината от Сонцевка – нейното превземане отваря пътя към Старо Терно. Водим боеве за Берестка, към Старо Терно, откъдето се отваря пътят за достигане до тила на украинските позиции в центъра на Курахово. В Курахово (от изток) стигнахме до електрическата подстанция близо до булевард "Запорожие". От юг, вървим от Дално към Илинка, достигнахме полетата край Максимовка и път О0510, откъдето украинците контраатакуват – това гласи обзора на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар". И продължава – във Времеевското направление държим Ривнопол (Ровнопол), половината от Новодаровка, почти достигаме покрайнините на Велика Новоселка по път О0510, гласи оценката.

За Купянското направление, "Рибар" продължава да настоява, че имало пробив в източната част на града, което и до днес не е потвърдено с геолокализирани видеокадри. В средата на ноември пробихме през Петропавловка (7 километра източно от Купянск) и се укрепихме в цялата горска територия и жп гара Кулагово, откъдето по жп линията стигнахме до североизточните покрайнини на Купянск и се укрепихме на позиции там, пише "Рибар". Каналът добавя, че сега цел е Купянският завод за производство на фуражи – за да бъде под огневи контрол магистрала N-26 от Купянск до Петропавловка, но там има блато, което улеснява защитата. Всичко това сочи, че всъщност руската армия няма никакъв сериозен пробив в Купянск, след като уж Петропавловка вече не е проблем от казаното от "Рибар", а трябва тепърва да се контролира основен път от селото до Купянск. Боеве има в района на млекопреработвателното предприятие на Купянск и завода за производство на захар – т.е. индустриалната зона източно от града.

"Рибар" настоява и, че руската армия е напреднала до покрайнините на Глушковка, като разширява зоната на руски контрол при Колесниковка и оттам, ако спечели, ще застраши от обкръжаване украинските части в Петропавловка и ще застраши Купянск-Узловой. "Вероятно основните усилия на руското командване на южния фланг на Купянското направление са насочени към разширяване на "клина", вбит в отбраната на украинските въоръжени сили в района на Кругляковка (Крухляковка). В дългосрочен план също е възможно да се създадат предпоставки за бъдеща атака срещу Боровая, друг важен логистичен център на левия бряг на Осколския язовир", завършва "Рибар", с което очертава картина, отдавна нарисувана като руски намерения от Константин Машовец: Украйна губи: Западен информационен натиск точно преди изборите в САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

(КАРТА) По украински данни след седмици боеве руснаците вече са влезли в източните покрайнини на село Терно. И тук, и в Купянското направление руската непосредствена цел е създаване на колкото се може по-голям плацдарм с преминаване на запад по реките Жребец и Оскол, в подоготовка за бъдеща офанзива към Славянск и Краматорск, последните големи индустриални центрове под украински контрол в Донецка област, каза неколкократно Константин Машовец.

И Алекс, и Осман пишат за Торецк – руснаците имат известни успехи в центъра на града, стремят се да овладеят високите сгради и това ще им даде огневи контрол. Има лоша организация в някои украински части там, недоволства Алекс.

За Курска област – нищо ново. Има руски твърдения, изброени в анализа на ISW, че в Кореневска община руснаците успели да влязат в Дарино – геолокализирани видеокадри показват какво им се случва там:

Боевете в Кореневска община, както и в Суджанска община, продължават, но без нещо голямо като пробив, което личи от поведението на руските военнопропагандни телеграм канали - "Рибар" например не обръща никакво внимание на Курска област в обзора си за 21 ноември.

