За момента Зеленски не вижда връщане на окупирани украински земи със сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

В момента Украйна все още няма силата и необходимите ресурси, за да може да си върне окупираните от армията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин украински земи. Единственият изход в това отношение е пътят на дипломацията. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

Според Зеленски, не може да се жертва животът на десетки хиляди украинци, за да бъде върнат Крим. Той счита, че при сегашното съотношение на силите пътят към връщане на Крим е дипломатически. Но украинският президент е категоричен – Киев няма да признае за руски нито една окупирана от руската армия украинска територия, която е международно призната за украинска и няма да приеме като условие за мир да трябва да признае свои окупирани земи за руски.

От Путин зависи да спре войната, но от САЩ и съюзниците зависи повече. Путин е по-слаб, отколкото САЩ. САЩ имат оръжията, могат и да понижат цената на петрола до нива, непоносими за Путин – вече видях в медиите публикации, че Доналд Тръмп се кани да направи така, че петролът да поевтинее, коментира Зеленски пред единствената "мейнстрийм" телевизия в САЩ, която е считана за благосклонна към Тръмп. Той вече посочи, че ако САЩ спрат да помагат на Украйна, тя ще загуби войната – но и че въпреки това Украйна няма да спре да се бие: Зеленски: Украйна ще загуби, ако САЩ спрат да помагат

Относно Крим, мониторинговата група на украинския телеграм канал "Кримски вятър" на база САТЕЛИТНИ СНИМКИ посочва, че всички руски военни кораби в Новоросийск са излезли от пристанището и са в Черно море. Общо става въпрос за 24 кораба, включително 5 ракетноносци, които могат да изстрелят общо 28 ракети "Калибър". Не е ясно дали тези действия са подготовка за нова масирана руска ракетна атака или има страх сред руското военно командване, че Украйна ще използва далекобойни западни ракети за удар по Руския черноморски флот:

Военни проблеми и от двете страни – за кого ще са по-тежки?

Главният редактор на украинската медия "Цензор.нет" Юрий Бутусов се оплака, че на украинската армия се доставят негодни за използване боеприпаси за минохвъргачки. Той твърди, че една такава партида боеприпаси вече е изтеглена от употреба, след като "Цензор.нет" публикува материал по темата преди половин месец. Имало обаче още две партиди, при които липсвали барутни заряди. „Престъпление, което се повтаря, защото остава ненаказано. Армията на хартия е въоръжена, отписва пари, а всъщност си тръгват без оръжие - истинска диверсия е", възмущава се Бутусов в профила си във Facebook.

В началото на седмицата обаче зам.-командващият украинските ракетни войски полковник Серхий Мусиенко публикува анализ в "РБК Украйна", в който прави оценка, че на определени участъци от фронта руската армия изпитва недостиг на боеприпаси. В тези учстъци руснаците са принудени да ползват минохвъргачки от съветско време – 122-мм и 130-мм калибър. Освен това, руското командване е почнало да разпределя и разпръсква артилерията си на по-малки групи и по-далеч от активната фронтова линия поради страх от удари, които могат да нанесат големи щети. Но украинският полковник обръща и внимание, че в Крим руснаците вече имат комбинирани групи, с които чрез разузнаване с дронове и последващ обстрел с балистични ракети "Искандер" могат да поразяват цели в Запорожието в рамките на 20-30 минути на завършване на цялата операция – от откриването на целта и предаването на информацията до удара с ракетата. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче цитира материал на The New York Times с неназовани украински командири на фронта, които се оплакват от недостиг на артилерийски боеприпаси и че са принудени повече да разчитат на дронове.

Вчера стана ясно, че има пореден случай на разстреляни невъоръжени украински военнопленници от руската армия. Случаят е от 10 ноември, в района на село Новодмитровка, Покровското направление. Убити са двама украински войници (ВИДЕО, 18+). Украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че за случая са уведомени както ООН, така и Международния наказателен съд в Хага. Украинската главна прокуратура също е започнала разследване – има официално съобщение в нейния канал в Телеграм: Убивайте първи, за да не бъдете убити. Войната е жестока: Залужни към украинските бойци (СНИМКА)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна се повиши на дневна база, но през тази седмица все още е доста далеч от най-горещите дни на октомври и ноември. За денонощието на 20 ноември е имало 153 бойни сблъсъка, с 14 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 138 авиационни бомби, 14 повече на дневна база (има коментари от украински командири пред различни медии, че зачестяват удари с авиобомби срещу позиции на украински оператори на дронове, а 39 авиобомби руснаците са използвали през вчерашния ден само в Курска област). Руската армия е изстреляла и над 4000 снаряда, което е известно понижение на дневна база (около 400 по-малко), сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The 98th Battalion of the 60th Brigade repelled a Russian attack. Russians are starting to lack armored vehicles so they used Niva vehicles instead. But if thats a good idea? pic.twitter.com/81g6cYWUcx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2024

За трети пореден ден Покровското направление е най-горещото – 34 отбити руски пехотни атаки там. Кураховското направление е на второ място – 29 отбити руски пехотни атаки. И в двете направления са изброени точки на боеве, които са познати до момента и от официалните украински данни не личи руснаците да са направили нов значим пробив засега. Но руската армия хвърля много сили и във Времеевското направление, което е южно на Кураховското – и там 29 руски пехотни атаки, като отново от официалната украинска информация не изглежда да има значим руски напредък от юг на север към Курахово извън вече известният дотук. По-тихо е в Купянското и Лиманското направление – 7 и 10 руски пехотни атаки там съответно, но украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман от батальона "Айдар" разказва в Телеграм, че при Терно (Лиманското направление) има сериозни боеве, украинците удържали, а руснаците опитвали да бомбардират украинските предмостия през река Северски Донец. И ISW, и цитиран от тръста руски източник (военнопропагандния руски телеграм канал "Дневник на десантчика") правят оценка, че руската армия още не може да пробие до западния бряг на река Оскол, Купянското направление.

(КАРТА) Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна Алекс, съобщава, че в Кураховското направление е много сложно, като обръща внимание на първо място на село Катериновка, където има бойци от 79-та украинска бригада. Селото се намира на югоизток от Курахово. Същевременно обаче, по сведенията на канала от север, в село Сонцевка, на северния бряг на Кураховския язовир, руският напредък засега е спрян. Това твърдение отговаря на описанието в обзора на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - боеве има в Сонецевка. Станислав Осман твърди, че в Кураховското направление само вчера са унищожени и повредени 15 единици руска бронирана техника. Алекс добавя и, че е имало руска атака с 16 единици бронирана техника в района на Роздолно, което значи, че руснаците се целят към Велика Новоселка (КАРТА). Тя се намира западно от Угледар и беше отправна точка към Бердянск в неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година - според говорителя на украинското командване "Таврия" полковник Вячеслав Волошин руските части атакуват с малки щурмови групи, превозвани с бронирана и небронирана техника, и се стремят да се укрепят на позиции, с които да прекъснат украинската логистика между Велика Новоселка и Курахово:

🇺🇦 A storm group from the 79th Air Assault Brigade secured a key position on the Kurakhove front. With precise planning, they stealthily approached Russian lines, eliminated a Russian unit commander and deputy, and captured three more infantrymen. pic.twitter.com/wEox4ouc8l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2024

За Покровското направление "Рибар" казва, че боеве се водят в района Петровка, от югоизток на Покровск (над 10-тина километра) и че руснаците се мъчат да вървят напред по жп линията от Селидово към Покровск. ISW отчита, че украински части са си върнали позиции южно от Николаевка, на база геолокализирани видеокадри в библиографията на дневния анализ на института.

A destroyed Russian T-90M 'Breaktrough' in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/QmvKS5Olie — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2024

По отношение на Торецк и Часов Яр има идентични руски твърдения за руски напредък към централната част и на двата града, но няма достоверни данни за Часов Яр руската армия да е постигнала укрепване в центъра на града. Майор Анастасия Бобникова, говорител на украинското командване "Луганск", твърди, че в Часов Яр руснаците опитват с групички от по 2-3 войници да търсят позиции, на които да се укрепят отвъд предградието "Октомврийски" т.е. от изток към центъра на града, обаче не успяват дотук. В Торецк руската армия се бори да превземе най-после центъра на града и микрорайона "Забалка", засега пълен руски успех няма:

За Курска област, "Рибар" твърди, че имало прочистване на позиции в гористата местност при Олговка, Кореневска община. От няколко дни почти всички известни руски военнопропагандни телеграм канали се възторгват как там били обкръжени около 200 украински войници, но и досега няма геолокализирани видеодоказателства. Освен това, ISW отчита, че по линията Любимовка – Зелен път – Новоивановка в Кореневска община руските части са напреднали в района на Зелен път: по тази линия боевете текат от около месец, с промяна на позиции и без руската армия да успява засега да направи решителен пробив:

/51 AFU 80th Airborne BDE captured 26 POW(!), likely near Martynovka, Kursk. Severnnyi claims they are freshly recruited StormZ from 26th Tank Reg. and 11th VDV BDE. Alledgedly 8 APCs lost as well. they had ~20 days of training.https://t.co/VK9k64s2K1https://t.co/UWdRtxBr96 pic.twitter.com/oqMQKxAEQH — imi (m) (@moklasen) November 20, 2024

Kursk day 106 update pic.twitter.com/jnFDsI8RKM — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 20, 2024

Според нов анализ на украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, в момента руската армия в Украйна е в размер на 567 200 войници. Това е с над 120 000 по-малко от обявяваното преди време от Владимир Путин и очакваното от главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски. Затова Машовец счита, че Русия не може да промени нещо от стратегически характер, а дори на оперативно ниво също има големи въпроси. Украинският военен анализатор обръща внимание и на промените в числеността на руската армия – според него Кремъл в момента не може да мобилизира толкова много войници, че да успее с числено превъзходство да премаже бързо украинската армия.

Машовец смята, че през зимата руската армия ще продължи да хвърля най-много усилия в Покровското, Кураховското, Купянското и Лиманското направление, но може и да реши да се прегрупира. Има и вариант руската офанзива да приключи с неуспех, което да принуди руснаците да минат в отбрана още от тази зима, но украинският експерт смята, че това е малко вероятно, макар и не изцяло невъзможно.

Украинските ВВС съобщиха и за обстрел с руски ракети тази сутрин – цел е бил град Днипро (Днепропетровск). Свалени са 6 руски крилати ракети Х-101 от 7 изстреляни, 1 ракета „Кинжал“ също е пробила, като се изяснява информация за щети и жертви, засега няма данни за значителни поражения.

Още: Европа и оръжията: Сметката да се опазим от Путин и колко дава Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)