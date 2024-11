Путин: Изстреляхме нова хиперзвукова ракета по Днипро, Западът не може да я спре (ВИДЕО)

Русия е използвала нова ракета със среден обсег при днешния удар по Украйна. Това обяви Владимир Путин, като така опроверга първоначалните информации, че става въпрос за междуконтинентална балистична ракета. Той отново предупреди, че Москва може да използва тази ракета срещу страни, позволили на Киев да изстрелва техните ракети по руска територия.

В излъчвано по телевизията обръщение към руската нация, Путин заяви, че днешният руски удар по Украйна е в отговор на украинските удари от по-рано тази седмица по руска територия с британски и американски ракети. Така той потвърди за ударите с ракети ATACMS и Storm Shadow срещу цели в Брянска и Курска област. "Използването на западни ракети с голям обсег срещу Русия не може да повлияе на хода на специалната военна операция", каза още той:

Ударът по "ЮжМаш" е проведен с ракета "Орешник", която представлява, по думите му, безядрена хиперзвукова балистична ракета. "Използването на "Орешник" е отговор на плановете на САЩ за производство и разполагане на ракети със среден и по-малък обсег. Русия ще отговори решително на ескалацията", заяви той. Путин добави, че след удара по Русия със западни ракети войната в Украйна е придобила глобален характер, досега била "регионална".

Руският лидер обяви, че Русия ще отправя предварително предупреждения преди удари по други страни, за да позволи безопасната евакуация на гражданите. Той предупреди, че американските системи за противовъздушна отбрана няма да са способни да прехващат руските ракети. "В момента няма средства за противодействие на руските ракети "Орешник"", уверен е той. По думите му най-новите руски ракети атакуват цели със скорост 2-3 км/сек.

Путин заяви още, че руските въоръжени сили успешно настъпват по всички направления на фронта. Той отново разкритикува САЩ, като ги обвини, че Вашингтон е унищожил Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

⚡️⚡️ ⚡️ The full statement by Vladimir Putin regarding the strike with the latest medium-range ballistic missile on a defense industry facility in Dnipro, as well as new threats due to Ukrainian strikes with Storm Shadow and ATACMS on Russian territory. pic.twitter.com/PQSpj2HC73