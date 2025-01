"Трябва да си опазим конституционния ред и държавата. Затова, ако например дете извърши незаконно действия срещу руски военнослужещ или погрешно оценява действията на властите по отношение на специалната военна операция (бел. ред. - гнусното име на войната в Украйна, налагано от кремълската пропаганда), предлагам да се приложи забрана в бъдеще съответното дете да учи в техникуми или държавни университети". Това заяви не на шега губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Защо - на този въпрос Гладков отговаря с циничното, че Русия подкрепяла всяко дете, но трябвало всеки да си носи отговорността. Припомняме, че той е начело на Белгородска област в периода на цялата пълномащабна руска война срещу Украйна.

The notorious governor of Belgorod region, Gladkov, has seriously suggested stripping Russian children who "wrongly assess the actions of the authorities regarding the Special Military Operation" of their right to higher and secondary education. He pointed to children who "write… pic.twitter.com/I6ynwRK9Kk