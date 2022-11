Иран изглежда търси от Русия помощ за ядрено оръжие, руснаците хвърлят всичко за Бахмут

По въпроса с Иран, според CNN иранците са поискали помощ от Русия за разработка на ядрено гориво и обогатен уран. Ако такава бъде оказана, то Иран може много бързо да стигне до разработка на собствено ядрено оръжие. Не е ясно какво точно отговаря Русия на иранските молби, след като и дълги години Кремъл официално е на позиция "против" това Техеран да се сдобие със собствено ядрено оръжие.

По отношение на активността на руската армия в Донецка област, главнокомандващият на украинските сили генерал Валерий Залужни заяви, че в определени участъци на фронта руските атаки дневно стигат до 80 на брой. Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, украинската армия е отблъснала поредни руски опити за настъпление при Бахмут, Бахмутска област, Иванград (де факто предградие на Бахмут), Спирно, Майорск, както и Павловка (селото, където боевете са особено тежки и важни за отбраната на Вухледар и Маринка), плюс самата Маринка и Новомихайловка - друга важна точка за съдбата на Вухледар, Маринка и Авдеевка. Руският телеграм канал "Рибар" съобщава, че има опит на руските сили да заобиколят Соледар от югозапад, в посоката на Авдеевка, но не дава подробности дали маневрата е завършена.

Bakhmut morning, and then Russia says that they do not shell peaceful areas. pic.twitter.com/tpyd0qG0Mp

През последната седмица обаче именно хвърлянето на много недобре подготвени новомобилизирани в райони на тежки боеве води до големи загуби в руската армия. За 4 ноември украинските данни сочат 600 убити руснаци. За 3 ноември украинската статистика беше за 840 убити руснаци. А в началото на седмицата, само за 4 дни бяха убити над 3000 руснаци, твърдят украинците. Новина от тази сутрин е, че срещу наричащ себе си "върховен съдия" в т.нар. ДНР е извършено покушение. Той е сериозно ранен след стрелба по него и е в болница.

Нито в Херсонска, нито в Луганска и Харковска област има особени промени на фронта - това личи както от украинските данни, така и от руските. От украинска страна съобщават за свалени два хеликоптера "Камов" - Ка-52 в Херсонска област. Kyiv Independent обаче съобщава, че руските окупатори "са изнесли и "разграбили" всичко, което са видели" от музея за изкуство "Олексий Шовкуненко" в Херсон. Както там, така и в Източното направление - Луганска и Харковска област, украинците са тези, които извършват нападателни операции, но голям пробив няма. В Донецка област е обратното - руснаците натискат, но също няма голям пробив.

Специално тази нощ руският обстрел е бил най-силен в Николаевска област - там са изстреляни поне 40 снаряда от руснаците.

The head of the #Mykolaiv regional military administration, Vitaliy Kim, published a video with the work of Ukrainian air defense on Russian drones in the Mykolaiv region. pic.twitter.com/TDKydEwfGA