Оценки: Руснаците прибързано жертват много мобилизирани при Бахмут и в Донбас

Специално за развитието на военните действия в Донецка област, ISW обръща внимание на казаното от заместник-командващия на Генералния украински щаб генерал Олексий Хромов през вчерашния ден. Той коментира, че за последното денонощие руснаците са извършили 40 пехотни атаки срещу Бахмут, Авдеевка и западната част на Донецка област (Вухледар и Маринка) и при тях са убити 100 руски войници, а са ранени над 200, в това число и много ранени, които вече няма да са способни да участват във военните действия на фронта. За 3 ноември, украинската статистика сочи общо 840 убити руски войници на целия фронт. По данни на британското разузнаване, през октомври руснаците са губели по 40 бронирани военни машини на ден, т.е. еквивалентът на оборудване за батальон. Украинското разузнаване добавя, че заради това руската армия вади от резерва техника, която не е поддържана както трябва и отделно има договорка с Беларус за доставка на 100 танка. Хромов посочи, че основна руска цел освен Бахмут е Соледар, а според твърдения в руски телеграм канали непосредствената цел на руснаците е да изтикат украинските сили зад река Бахмутска в самия Бахмут.

Ukrainian drone is bombarding the dugout of the Russians, who are unsuccessfully trying to shoot it down with small arms pic.twitter.com/osxTfGWMrN — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 3, 2022

Руски телеграм канали също признават (ТУК, ТУК и ТУК), че настъплението към Вухледар, през село Павловка, за което в последните дни така се вълнуваха, е почнало да става много бавно. Руският телеграм канал "Рибар" твърди, че украинците вкарват резервни сили при Павловка и удържат руския натиск, а при Новомихайловка, освен че руснаците са спрени по украински данни, по информация на "Рибар" е имало украинска контраатака – уж блокирана от руснаците. При Водяне руснаците също не могат да пробият, за да подобрят шансовете си за успешна атака на Вухледар и Маринка, но има непотвърдени руски твърдения, че сили на т.нар. ДНР са влезли в Маринка и водят бой улица по улица. От украинска страна има съобщение, че всички цивилни от Маринка са евакуирани. Руснаците се оплакват и, че украинците стрелят с HIMARS по Горловка, по химическия завод "Стирол", но от кадрите не може категорично да се каже с какво е извършен обстрелът.

Four HIMARS Multiple launch rocket systems of the Ukrainian military, work on the positions of the Russian invaders pic.twitter.com/RNOa2PXFC3 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 3, 2022

В Херсонска област, според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, има докладвани случаи на отвличания на цивилни, както и в Луганска област. Освен това, в окупираните от руската армия части на Херсонска област се наблюдавал засилен трафик с камиони и автобуси, извозващи "откраднато имущество", казват украинците. От Берислав се изнасяло оборудване от промишлени предприятия, а в село Тополивка са разположени около 300 руски войници и военна техника – в местната детска градина и училище, добавят от украинския щаб.

Що се отнася до военните действия в Херсонска област, украинците по традиция мълчат, но и руските източници са лаконични. Например в "Рибар" споменават само украински обстрели по пристанищна структува в Херсон и по цели в Нова Каховка, като редица украински източници публикуваха снимки от щетите до Антоновския мост – изглежда е уцелен руски военен плавателен съд. Украинското командване "Юг" докладва и за успешен артилерийски удар по руска военна техника в Чернобаевка, само на 1 километър от Херсон. "Юг" съобщава за извършени общо 160 артилерийски обстрела по руски цели през последните 24 часа. По украински данни, в Николаевска област са унищожени четири руски военни склада и са убити поне 60 руски войници след точни обстрели. Генерал Хромов посочи, че руснаците засилват използването на ВВС за удари, вероятно защото компенсират заради изтеглени руски военни отвъд река Днепър.

A destroyed boat, claimed to be near Antonovsky bridge in Kherson. (Judging by the color of the paint, it may be Russian military one🤷‍♂️)

I can be wrong, but perhaps here is the exact place - (46.6649746, 32.7254149) @GeoConfirmed pic.twitter.com/qPnqa9oaml — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 3, 2022

В Мелитопол, Запорожка област, украинците удариха сграа на фабриката "Рефма". По техни данни, тя е използвана за квартира от командири на руски части. Украинците казват, че при удара са унищожени и 80 единици военна техника.

Work on the Crimean Bridge pic.twitter.com/oEB2WltEMh — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 4, 2022

В Луганска и Харовска области руските данни са, че украинците натискат в Ягодно и действат с дронове за разузнаване и удари по цялата линия Сватово – Кремена. Битка, за която потвърждават и двете страни, е имало при Новоселовка, на 14 километра северозападно от Сватово. Руснаците твърдят, че са спрели украинците там и че успешно са извършили обстрел по украински части, готвещи се за атака на Кремена от запад, от село Ямполовка. Руското военно министерство твърди и, че успешно са отблъснати атаки към Кремена от други посоки – от Макеевка, Красная Поповка, Плошчанка, което обаче подсказва, че инициативата е при украинците и те атакуват. Генерал Громов заяви, че успешно е пресечен опит за руска контраатака при Макеевка.

Друга интересна новина е противоречивата информация за съдбата на генерал Александър Лапин, за който се твърдеше, че командва руските сили именно в Харковска и Луганска област и официално е командир на Централното военно окръжие в Руската федерация. Според информация в "Комерсант", който цитира пресслужбата на военното окръжие, генерал Лапин ще бъде временно заменен от генерал-майор Александър Линков начело на самото окръжие, но руското военно министерство официално мълчи по въпроса.

Major General Alexander Linkov will temporarily act as Commander of the Central Military District during the absence of Major General Alexander Lapin, Russian media reported.



Nothing is known about Lapin yet. Some media reports that he is on vacation. pic.twitter.com/fdNFiumv8m — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2022

Тази сутрин кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че заради претоварване на ел. мрежата 450 000 домакинства в Киев засега остават без ток.

