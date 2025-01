Исторически рекорд: Украински пилот на F-16 свалил 6 крилати ракети в една бойна мисия

Украински пилот на F-16 постави рекорд - за първи път в историята са свалени шест руски крилати ракети в противовъздушна битка, две от които със самолетно оръдие. От интервю с пилота, което беше оповестено от командването на Военновъздушните сили на Украйна, се разбира, че той е направил нещо невероятно по време на масирана атака с ракети и дронове през декември 2024 г. По-специално, за първи път в историята на F-16 Fighting Falcon този изтребител е унищожил толкова вражески крилати ракети наведнъж в една бойна серия.

„Всичко се случва за първи път... Опитах и се получи!“, заявява пилотът.

For the first time in history, a Ukrainian F-16 shot down 6 Russian cruise missiles in a single sortie, – Yuriy Ignat. According to the former Air Force spokesperson, this record was set by a Ukrainian pilot during the massive attack on December 13, 2024. pic.twitter.com/Cw1Yo631G1