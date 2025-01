Пореден успешен украински ракетен удар срещу 810 бригада на руската морска пехота. Ударът е пак в Курска област - в района на град Рилск, в село Ивановско, като по неофициални данни на мястото на пораженията е имало тържествено събитие за руските морски пехотинци. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват за каква разруха става въпрос, а украинският журналист Денис Казански уточнява, че е поразен местният Дом на културата, в който именно са били разквартирувани руските морски пехотинци от 810 бригада.

A missile strike targeted a building in Ivanovskoye village, Rylsk district, Kursk region, during an event honoring the personnel of the 810th brigade of the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/eleNgYUmPz

Уникалното е, че кметът на Рилск Андрей Белоусов е отишъл на мястото на удара, а неговата администрация отказва да коментира по телефона има ли жертви, кои са и какви, но губернаторът на Курска област Александър Хинщейн побърза да обяви в канала си в Телеграм, че до този момент никой от жителите на Ивановско не е потърсил медицинска помощ (ВИДЕО). Хинщейн застана на поста в края на 2024 година и още тогава коментарите в Русия бяха, че рокадата се прави, за да може той да обезличава всякаква информация, показваща как руската армия не може да се справи с украинските сили в Курска област:

Още: Пет дни по-късно: Украйна отново удари Лгов в Курск, обект на атаката са руски пехотинци (ВИДЕО)*

На този фон, украинското партизанско движение "Атеш" се похвали с успешен саботаж на релейна станция на жп линия в Тверска област. Партизаните твърдят, че по тази линия се правят доставки на ракети "Искандер" и "Точка-У", както и на ракети за системи за залпов огън "Град" и "Смерч":

Още: Бермудски триъгълник: Бригада морска пехота от Крим изчезна в битката за Курск

🔥Partisans of the "Ateş" movement carried out a sabotage on the railway near the rocket-artillery depot in the Tver region.



Through this section of the track, ammunition was supplied from local warehouses. In particular, it stored "Iskander" and "Tochka-U" missiles, artillery… pic.twitter.com/nLy0IUSOGj