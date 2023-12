Избийте ги до крак: Украйна променя военния си план, бъдещето е Крим (ВИДЕО)

Според написаното от германската медия, грубо казано сега украинското военно командване залага на следното – ако се стигне до съотношение 1:1 в даваните жертви в определен участък на фронта, то украинската армия ще отстъпва. А ако съотношението е 10:1 в полза на украинците, тогава те ще се целят да развиват и офанзивни действия. Всичко това се коментира в Bild от военни експерти в различни аспекти – да бъдат доведени действията на руската армия до по-бърза кулминация в опитите и да настъпва на широк фронт и това настъпление да рухне, както и украинците да подготвят по руски пример големи минни полета там, където се вижда, че ще трябва да отстъпят, за да продължат да спират руската армия както тя ги спря в западната част на Запорожка област.

(КАРТА) Най-горещата точка на фронта в Украйна си остава Авдеевка, където руснаците хвърлят колосални усилия, за да пробият – и досега резултатът е минимални успехи на цената на огромни жертви. В Украйна коментират американските разузнавателни данни за руските загуби при Авдеевка като "минимална оценка" - тоест, това е консервативна преценка, докато има оценки и за двойно повече руски жертви: Разсекретени данни разкриха чудовищни руски загуби край Авдеевка

Поредният пример за голяма руска загуба – северно от Красногоровка, на около 5-6 километра север-северозапад от Авдеевка, поредна руска колона с бронирана техника срещна гибелната си съдба. Половината колона е унищожена, а настъплението – спряно:

