Русия става все по-уверена, че ще подчини Украйна (ВИДЕО)

Конкретно, от ISW обръщат внимание на изказване на руския външен министър Сергей Лавров пред среща на колегиумите на руското и беларуското външни министерства. Накратко – Лавров заяви, че колкото по-късно Украйна се съгласи на мирни преговори, толкова по-лоши ще са условията за нея. Думите на Лавров показват, че Кремъл вярва в следното – колкото по-дълга е войната, толкова повече украински земи ще може да окупира Русия и позицията на Украйна ще става по-слаба. Оценката на ISW е категорична – режимът на Путин изобщо не мисли да води преговори за справедлив и устойчив мир с Украйна.

Същевременно, пред Foreign Affairs, украинският външен министър Дмитро Кулеба обясни ясно – победата на Украйна във войната е постижима, ако има три фактора:

Победата за Украйна изисква да не се забравя голямата картина, да се прояви устойчивост и визия, подчертава Кулеба и добавя, че дори с всички трудности, Украйна пак постигна и постига значими победи на фронта (последната засега – предмостието в Кринки на източния бряг на река Днепър), както и нанася огромни загуби на руската армия: Разсекретени данни разкриха чудовищни руски загуби край Авдеевка. И е факт – Украйна освободи над 50% от окупираната от Русия украинска територия в пика на руската инвазия, започнала на 24.02.22. Но ако на Украйна не се помага адекватно, Русия ще се окопити и ще става все по-трудно.

Един от елементите за победа на Украйна са западните санкции срещу Русия. Техният ефект обаче не е толкова бърз и голям, колкото може да бъде. Пореден пример – предвид успешното сваляне на ракети „Кинжал“ от украинското ПВО, украинците са успели да проучат отломки и да установят, че в руското оръжие има 100 компонента, които идват от чужбина. 77 от тях са американски! Ясно е, че говорим предимно за полупроводници и електроника – без тях е много съмнително какво щяха да представляват тези свръхзвукови руски ракети:

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, за последното денонощие по целия фронт е имало 96 бойни сблъсъка тоест интензивността на боевете си остава много висока.

Най-горещата точка на боеве е Авдеевка – 20 отблъснати руски пехотни атаки от север и 14 от юг. Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и коксохимичният завод си остават непревземаеми за руснаците, които обаче опитват да разширят фронта чрез заобикаляне по-далеч, в посока жп линията северно от Степово, за да се доберат до Бердичи (5 километра северозападно от Авдеевка). Този руски подход от север е посочен както в обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, така и в обзора на създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар". Лек руски напредък има и при Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка), но нищо решително. Командващият украинската армия в Таврийското направление генерал Олександър Тарнавски пише в профила си в Телеграм, че има известно намаление на интензивността на руските щурмове на дневна база и че за изминалото денонощие при Авдеевка са убити 413 руски войници, унищожени са и 19 единици техника:

A Ukrainian M2A2 Bradley IFV firing at a Russian BMP which afterwards also comes under fire from cluster munition, near Stepove. pic.twitter.com/fcPSERHk9H