Изхвърлиха ме на улицата, за да си живеят у нас: Чеченците от "Ахмат" в Белгород (ВИДЕО)

Оплакването е записано като видеообръщение. Конкретното подразделение, за което говори рускинята - "Ахмат-Запад". По думите ѝ, тя се отзовала на улицата.

Правоохранителните органи не реагират, добавя тя и моли Гладков за помощ.

Още преди да настъпи август месец, Рамзан Кадиров обяви, че части от "Ахмат" отиват в Белгородска област, за да помагат със защитата ѝ от евентуални украински атаки.

ОЩЕ: Стари пушки, вместо автомати: Така ще се бранят Белгород и Курск от украинците (ВИДЕО)

A Russian citizen from the Bilhorod region started complaining that a group of Akhmat forces started to evict people from their houses and started settling there themself 😂



Well, mabey they want to build TikTok studio's. pic.twitter.com/polOgcvnyf