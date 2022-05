Източна Украйна вече се страхува от глад заради кражби на зърно от Русия

По думите му, около 30% от запасите със зърно на Украйна се намират в окупирани от руснаците територии – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Според Висоцки, ако тези действия на военните сили на Руската федерация продължават, то въпросните области може да бъдат изправени пред истински глад.

ОЩЕ: Мистър Джоунс - журналистът, който разкри "гладомора" и разби мита за съветската "утопия"

Според украинския президент Володимир Зеленски, възстановяването на Украйна ще глътне 600 млрд. долара и то ако говорим за разрушенията към днешна дата. Заради всички поражения, понесени от обикновени хора в Ирпин и Бородянка, украинската държава пое ангажимент да им построи безвъзмездно нови жилища. А във Върховната рада вече се гледа законопроект, който забранява проруските партии – такива, които отричат, че Кремъл окупира украински територии в Източна Украйна (включително Донецк и Луганск, както и Крим).

Що се отнася до военните действия в Източна Украйна, руските бомбардировки стават все по-интензивни, както и съобщенията от Русия за разрушена военна инфраструктура, включително складове със западно оръжие. Украинците пък твърдят, че са унищожили командния пост на руската армия при Николаев и Херсон – т.нар. руско оперативно командване "Юг".

The Armed Forces of #Ukraine destroyed the command post of the #Russian Armed Forces on the administrative border of the #Mykolaiv and #Kherson regions, reports the Operational Command "South". pic.twitter.com/36BbwEqRnR