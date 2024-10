Кадиров обяви "кръвна вражда" на руски депутати и сенатори, поръчали убийството му (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви „кръвна вражда“ срещу двама руски депутати и един сенатор от съседни севернокавказки републики в първия си коментар по повод смъртоносната стрелба от миналия месец пред централата на най-големия руски онлайн търговец на дребно Wildberries в Москва.

Кадиров обеща да помогне на Владислав Бакалчук, съпруг на главния изпълнителен директор на Wildberries и най-богата жена в Русия - Татяна Ким - да върне съпругата си и да блокира сливането на техния гигант за електронна търговия с по-малката група за външна реклама Russ.

Спорът между семейството и бизнеса ескалира през септември, когато Бакалчук доведе група мъже в московските офиси на Wildberries и уж се опита да проникне със сила в сградата. Двама охранители, етнически ингуши, бяха убити при престрелката, а срещу Бакалчук и няколко други етнически чеченци, участвали в инцидента, бяха повдигнати множество обвинения в престъпления, включително в убийство.

Кадиров твърди, че руският сенатор Сюлейман Керимов и депутатите от Държавната дума Бехан Барахоев и Ризван Курбанов са „заграбили“ Wildberries от Татяна Ким и са поръчали убийството му, според независимата севернокавказка новинарска служба „Фортанга“.

„Официално обявявам кръвна вражда срещу Бехан Баракхоев, Сюлейман Керимов и Ризван Курбанов“, заявил Кадиров на среща с висши служители, според превода на "Фортанга" от чеченски език.

Тримата депутати/сенатори са родом от Дагестан и Ингушетия - две руски републики, които са съседи на Чечения. В рускоезична публикация, придружаваща видеоклипа, Кадиров не е толкова агресивен, като казва само, че не приема опитите да се „противопоставят цели нации заради вътрешни спорове“.

Kadyrov claimed that several Russian MPs and senators ordered his assassination. He declared a blood feud against them



At a meeting with the leadership of Chechen security agencies, Kadyrov said that deputies and a senator had ordered his assassination. He said the assassination… pic.twitter.com/yH7wzyi9gn