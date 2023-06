Взривът на язовир "Каховка": Русия обвини Украйна със статия в The Washington Post

Заседанието беше свикано по искане както на Русия, така и на Украйна. Руските аргументи обаче отново стигнаха до комични нива, включително с това, че язовирната стена била взривена с HIMARS. Представителят на Русия Василий Небензя се позова на статия от края на 2022 година в американския вестник The Washington Post, според която през декември миналата година Украйна "направила тест" с обстрел по стената на язовир "Каховка", за да пробие дупки за изтичане на водата, с което да наводни руски позиции по Днепър, но без да засегне населени места. Тестът бил обявен за успешен, но оценката била, че е твърде рисковано да се прави такова нещо.

Небензя отдавна блести с абсурдни изказвания: Подсъзнанието говори истината: Руският посланик в ООН призна за клането в Буча (ВИДЕО). А особено показателно беше какво каза албанският представител в ООН, който иронизира как трябва да се вярва на Русия - нали Москва казала, че няма да нападне Украйна точно преди да я нападне.

Insider UA published a video showing the moment of supposedly one of the explosions at the hydroelectric power station in #NovaKakhovka that night. The authenticity of the video has not been verified. pic.twitter.com/1hAtgJchHO