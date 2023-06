Каква е причината за катастрофата с язовира "Нова Каховка"?

Все още е невъзможно да се каже дали стената е била унищожена умишлено, или пробивът може да е причинен от структурна повреда. Язовирът и водноелектрическата централа са под руски контрол и следователно са недостъпни за независими следователи, оставяйки експерти по целия свят да се опитват да обяснят случилото се въз основа на ограничени визуални доказателства. Но данни от норвежка мониторингова система, засичаща сеизмична активност, подсказват експлозия, а не срутване.

Сателитни снимки: Област Херсон преди и след взрива на ВЕЦ "Каховка"

Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.



