ВИДЕО: Хора на левия бряг на Днепър молят украинците за евакуация, руснаците ги игнорират

Кадри в социалните мрежи, разпространени от беларуската опозиционна телевизия NEXTA, показват двама души - мъж и жена, излезли на покрива на къщата си. Те призовават да бъдат евакуирани от украинците.

Всичко това е следствие от взрива на ВЕЦ "Каховка" при Каховския язовир в Херсонска област, станал през нощта между 5 и 6 юни.

People on the left bank of the Dnipro River ask for help. The Ukrainian military saw them from the air, but are unable to help, as the occupiers control this territory.



The occupation authorities do not evacuate people, ignore calls and do not allow volunteers into the flooded…