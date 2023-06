Каховската ВЕЦ може да се е саморазрушила, смятат журналисти: Вижте защо

Според тях между 28 май и 5 юни част от шлюзовете на язовира са били повредени или разрушени.

Евън Хил смята, че водата в язовира е била достигнала безпрецедентно високи нива, което вероятно се е дължало на това, че държащите го под свой контрол руски сили не са изпускали вода, оставяйки повечето шлюзове затворени.

ОЩЕ: Експерт: С взрива на Каховския язовир Русия може да улесни украинското настъпление

Satellite images made by @Maxar on June 5 showed recent damage to the Nova Khakova dam’s sluice gates and a section of roadway running across it. Before images (1 and 3) made on May 28. After images (2 and 4) made June 5, around 12:15pm. pic.twitter.com/Qi7dY6M2yM