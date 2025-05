Касапница сред нападение с брадва в университет в Полша (СНИМКИ)

Брутално клане във Варшавския университет: мъж нападна хора с брадва, като остави най-малко една жертва. По-късно той бе задържан от полицията. По данни на властите, това е 22-годишен полски гражданин. Повече подробности за нападението, както и мотивите на нападателя, остават неизвестни.

„Полицията е задържала мъж, влязъл в кампуса на Варшавския университет. Един човек е починал, друг е откаран в болница с наранявания“, се казва в изявление на варшавската полиция по повод X. Оттам съобщиха, че инцидентът е станал около 18:40 ч. местно време, когато мъжът е нападнал хора в кампуса с брадва. Вестник „Газета Виборча“ съобщи, че нападателят е студент по право в трети курс. Частната телевизия Polsat News съобщи, че в университета са открити отрязана глава на жена и брадва. Говорител на окръжната прокуратура отказа коментар дали това е истина, предаде Ройтерс.

🚨BREAKING: Polish media: One dead, two injured in axe attack at University of Warsaw campus; suspect in custody.



The suspect was a polish citizen.



Reports suggest a woman’s head was decapitated during the brutal attack. pic.twitter.com/MdQsTJ4IiZ