Като у нас: Бой в грузинския парламент, но заради копиран от Русия закон (ВИДЕО)

Разправията в парламента

По време на пленарното заседание на парламента в Тбилиси на 14 май депутатът от управляващата партия „Грузинска мечта“ Димитри Самхарадзе влезе във вербална конфронтация с председателя на "Националното движение" Леван Хабеишвили. След това той се опита да нападне физически опозиционния народен представител.

🇬🇪 A fight broke out in the Georgian parliament between ruling party MPs and opposition members during the discussion of the law on "foreign agents", local media report.



The parliament session was interrupted. pic.twitter.com/MK8uPwlDJO — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2024

Намесиха се депутати, които да го спрат, което предизвика меле. В крайна сметка Самхарадзе е бил озаптен, пише Georgia Today.

Ситуацията напомни много на няколко случая в българския парламент - припомнете си един от тях: Бой в парламента: Нищо старо не е забравено, нищо ново не е научено (ВИДЕО).

Спорният закон

Депутатите в Грузия, начело с "Грузинска мечта", гласуваха законопроекта в правната комисия на парламента за едва 67 секунди. За днес е планирано той да се одобри на трето и последно четене в пленарна зала.

Ако вдъхновеният от Кремъл закон бъде приет, грузинският президент Саломе Зурабишвили, която подкрепя протестиращите, ще наложи вето.

Припомняме, че законът предвижда организация, която получава повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрира като "организация, защитаваща интересите на чужда сила", под заплаха от глоби. Това обаче се счита от мнозина за образец на руския закон, с който диктаторът Владимир Путин разчисти всякаква вътрешна обществена съпротива срещу волята му.

Днес протестиращите отново са пред парламента:

The Georgian Parliament will consider the law "on foreign agents" in its final reading today



Protesters are already gathering in front of the #Georgian Parliament to protest against the adoption of the law "on foreign agents".



Yesterday, May 13, the Legal Committee of the… pic.twitter.com/Fy1pJEn4TE — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2024

А депутати от опозицията окачиха знамена на ЕС и Грузия на прозорците на парламента. Представителите на „Грузинска мечта“ влязоха в сградата с помощта на полицията заради недоволството на гражданите към тях.