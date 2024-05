Грузия отново излезе на улицата против закона за чуждите агенти (ВИДЕО)

Множеството, събрало се на площад "Европа", развява знамената на Грузия и Европейския съюз.

"Грузинска мечта" твърди, че иска Грузия да се присъедини към общността, въпреки този законопроект, който според противниците му е подобен на руското законодателство, използвано за елиминиране на опозицията, пише БТА.

Още: "Грузинска мечта" опитваше да балансира между Европа и Русия - това се промени: Оценка

"Грузия! Грузия!", скандираха многобройните демонстранти, които вървяха покрай река Кура, отбелязва журналист на АФП. Те се отправиха към офиса на "Грузинска мечта":

🇬🇪 Large-scale protests against the law on "foreign agents", which is almost identical to the Russian one, continue in the Georgian capital



Protesters and the opposition came to the office of the ruling "Georgian Dream" party. There have been no clashes with police or arrests so… pic.twitter.com/7HsyGDnr1Z