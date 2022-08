Киев: Украйна няма ограничения да извършва удари срещу окупаторите в Крим

„Имаме споразумение със Съединените щати, че няма да използваме оръжията, предоставени ни от САЩ и партньорите на територията на Руската федерация. Но ако говорим за деокупация на временно окупираните територии на Украйна, където се намира врагът, то за тях нямаме такива ограничения“, каза Резников.

Както отбелязват експерти от Института за изучаване на войната (ISW), изглежда, че Украйна не е използвала оръжията на западните си партньори по време на последните атаки срещу руските военни съоръжения в Крим. „Няма индикации, че украинските сили са използвали доставените от САЩ оръжия при последните удари в Крим и е малко вероятно да са го направили, тъй като целите са далеч извън обсега на осигурените от САЩ системи“, посочиха експертите. Те обаче подчертаха, че това не би противоречало на споразуменията със САЩ и Запада за неизползване на тези оръжия на територията на Русия, тъй като тук става въпрос за правото на Украйна да използва сила, за да си възвърне контрола над цялата си територия, включително тази, която й е отнета от Русия през 2014 г.

Според анализаторите атаките срещу руските позиции в Крим вероятно са част от съгласувана украинска контраофанзива, насочена към възстановяване на контрола над западния бряг на река Днепър.

Същевременно Москва изтъкна, че плановете на киевските власти да разрушат Кримския мост попадат под ударите на Наказателния кодекс на Русия. Това изявление направи в сряда, 17 август, Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Международния комитет на Съвета на федерацията.

Междувременно по Кримския мост продължават километричните задръствания от автомобили на отпътуващи руснаци, бягащи заради несигурната обстановка и взривовете на полуострова. Руските медии съобщават, че вчера, 16 август, рекордните 38 000 коли са пресекли Кримския мост, което се равнява на населението на цял град. Данни за огромния трафик, насочващ се от полуострова в посока към Русия, се трупат неизменно от няколко дни - дори още преди силните експлозии да разтърсят военното летище "Саки" и след това склада за боеприпаси при Джанкой.

A record 38,000 cars crossed the Crimea bridge yesterday, an entire town’s worth of residents. Reports of huge traffic heading out of the peninsula into Russia - and that was before even more explosions rocked an air base and ammo depot today. pic.twitter.com/Eo1ojx4T2a