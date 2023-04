Киев: Замесените в репортажа на France 24 за руските военни ще бъдат подведени под отговорност (ВИДЕО)

Украйна реагира остро на репортажа, в който има елементи на руска пропаганда. Говорителят на Министерството на външните работи Олег Николенко го нарече "позор за журналистиката". Междувременно от медията вече свалиха репортажа от сайта си и той повече не е достъпен на съответния линк.

На 13 април телевизионният канал, който се финансира от френската държава, излъчи репортаж, в който негов снимачен екип посещава лагер на територията на сепаратистката Луганска народна република на около 30 км от фронтовата линия, където се обучават руски военни. В материала никъде не се упоменава, че Русия води агресивна война срещу Украйна. Напротив, руските военни се хвалят пред журналистите, че оръжията им са по-добри от западните, а на интервюираните руснаци е предоставена възможност безкритично да повтарят добре известните кремълски наративи (ВИДЕО най-долу в текста).

Така например, един от руските войници казва, че не се страхува от контранастъплението на украинците, които журналистът, цитирайки го, нарича „враг“. Друг споделя, че за него е "чест да защитава историята" на страната си [Русия]. Трети разказва, че "не се плаши от смъртта", но се бои, че децата му ще останат без баща, а жена му - без мъж. В репортажа също така присъства шапка с буквата Z, превърнала се в позорен символ на руската агресия, както и символите на Съветския съюз.

Украинската реакция не закъсня. От МВнР на страната бяха категорични, че това е "позор за журналистиката" и напомниха, че френският екип е бил на територията на ЛНР, която е част от Украйна, без да поиска разрешение от украинските власти, което е нарушение на украинското законодателство и се преследва от закона, пише "Европейска правда".

"Историята на France 24 за това как руските военни се подготвят да убиват украинци, е позор за журналистиката. Влизането в окупираните територии без съгласието на Украйна нарушава украинското законодателство и замесените в подобни действия ще бъдат подведени под отговорност", написа говорителят на украинското ведомство Олег Николенко в Twitter.

Посланикът на Украйна във Франция Вадим Омелченко също отбеляза в своя Twitter на 14 април:

„Лош пример за така наречената „неутрална журналистика“: репортаж на France 24 от позицията на окупаторите, които се учат да убиват украинци (и се подготвят за следващата Буча)."

И в отделен туит добави: "Едва ли е възможно да си представим такъв репортаж от нацистките позиции в Нормандия в навечерието на Деня "Д" [десантът в Нормандия по време на Втората световна война, с който се дава началото на откриването на втори фронт в Европа срещу нацистка Германия - бел.ред.]. Или греша? Това нормално ли е?", написа той като се обърна към журналистите и ги запита на чия страна са.

⚡️ TV channel France 24, financed by the French state, showed the plot from the russian military camp and called the counter-offensive of Ukraine "hostile".



"The broadcast of France 24, reporting that russian troops are preparing to kill Ukrainians, is a shame for journalism. pic.twitter.com/G98zy9LeA2