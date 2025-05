Слот посочи заместника на Трент до края на сезона, но Ливърпул готви трансферен удар зад кулисите

Напускането на Трент Александър-Арнолд е факт и големият въпрос на "Анфийлд" е кой ще го замени на позицията на десния бек. Както е известно, през лятото англичанинът ще смени екипа на Ливърпул с този на Реал Мадрид в търсене на ново предизвикателство в кариерата си. Това оставя Арне Слот с трудната задача да намери негов заместник, а в главата на нидерландския специалист се въртят две имена на първо четене.

Според информация на "GiveMeSport", Ливърпул проявява интерес към десния защитник на Байер Леверкузен Джереми Фримпонг, който може да запълни празнината, оставена от Александър-Арнолд. Мърсисайдци могат да се възползват от освобождаващата му клауза, която е 35 милиона евро. Клубът смята, че цената на нидерландския национал е доста изгодна.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Jeremie Frimpong could be Trent’s replacement at Liverpool, as he has €35m release clause valid, @FabrizioRomano. pic.twitter.com/UIiUAwIXrJ