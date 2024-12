"Кинжал" и "Искандер" полетяха към Киев, отломките раниха хора и нанесоха щети (ВИДЕО)

Сутринта на 20 декември Русия атакува украинската столица Киев с ракети. Регистрирани са щети в няколко квартала. Ранени са най-малко 7 души, като от тях четирима са откарани в болница. Кметът Виталий Кличко отрече появилата се информация за загинал човек. Киевската градска военна администрация съобщи, че руснаците са извършили комбинирана атака - вероятно са използвали аеробалистични ракети „Кинжал“, изстреляни от самолети МиГ-31К, и балистични ракети „Искандер“/КN-23.

It is reported that Kyiv was attacked by 5 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles and two Kh-47M2 Kinzhal aero ballistic missiles. There is damage to cars after debris fell on them. pic.twitter.com/rRt2fauPhK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2024

🚨 Missile attack on Kyiv, what we known right now: Debris fell in Holosiivskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, and Dnipro districts, causing fires on rooftops and cars. A heat pipeline was damaged in Holosiivskyi. Two people were hospitalized, and one fatality reported. In… pic.twitter.com/PMppDpg3jQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2024

Какви са щетите?

В резултат на тази атака са паднали отломки в три района на града. По данни на Киевската градска военна администрация - в Голосеевския район са повредени административна сграда, пътна настилка и газопровод. Запалили са се пет автомобила.

More photos of the aftermath of the shelling of Kyiv were shown by the City Military Administration. pic.twitter.com/fsQeyECN6x — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2024

В Соломенски район гори сграда. Отломки са паднали и в Шевченковски район.

Кличко уточни, че в резултат на обстрела е повреден топлопровод в Голосеевския район. Продължава пожарът в Шевченковски район. "Службите за спешна помощ работят навсякъде“, отбеляза кметът в Telegram. По думите му - заради повредата на топлопровода в Голосеевския район 630 жилищни сгради, 16 медицински заведения, 17 училища и 13 детски градини са останали без отопление. Енергетици вече са започнали работа по отстраняване на последиците от мащабната повреда.

Снимка: ДСНС Украйна

Киевската градска военна администрация съобщи за загинал човек, но според Кличко на този етап няма данни за жертви.

Ракетен удар по родния град на Зеленски

Кривой Рог - родният град на президента Володимир Зеленски в Днепропетровска област - също бе подложен на руска ракетна атака. През нощта балистична ракета е поразила двуетажна жилищна сграда и е ранила шестима души, съобщи кметът Олександър Вилкул.

На мястото на ракетния удар вече приключиха спешните спасителни и издирвателни операции, съобщи сутринта председателят на Днепропетровската областна администрация Серхий Лисак. „Шестима души бяха ранени при вражеското нападение. Сред тях е и 15-годишно момиче. То и двама мъже са настанени в болница в средно до тежко състояние“, уточни той.

В резултат на удара е частично разрушена двуетажната жилищна сграда, повредени са три жилищни сгради и 17 частни сгради, както и повече от 20 превозни средства. Счупени са прозорци на социално заведение, а също така и в отделение на болница. Пациентите са били преместени в други лечебни заведения, допълва Лисак.

Нападение и в Херсон

Един човек е убит, а други 18 са ранени при масиран руски обстрел на Херсонска област, съобщи областният управител Олександър Прокудин. „Обстрелвани са жилищни райони, критична и социална инфраструктура. За съжаление, има жертви сред жителите на града“, написа той в Telegram.

При обстрела са повредени 12 жилищни сгради и 7 частни къщи, допълни началникът на областната военна администрация.