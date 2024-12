Кърваво: Немислим дневен рекорд с убити и ранени руски войници в Украйна (ВИДЕО)

2200 руски военни жертви - тоест убити, ранени и изчезнали по време на бойна задача, отчита украинският генщаб за денонощието на 19 декември. Това число е рекордно високо за само 24 часа - досега, откакто издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин отприщи пълномащабната война в Украйна на 24 февруари, 2022 година, само веднъж имаше отчетени над 2000 руски военни жертви: Кръвта се лее: Пак рекорд по убити и ранени руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Не е ясно дали в това число влизат и севернокорейски войници - все още в статистиката на украинския генщаб няма такова разделение и отделни данни за дадените военни жертви от режима на другия най-известен диктатор в световен мащаб след Путин - Ким Чен Ун. В последните 3-4 дни обаче именно в Курското направление се водят най-интензивни и жестоки боеве, като точно там руските пехотни атаки много често минават през открити пространства, удобни за артилерийски обстрел и удари с дронове - а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не пропускат да се възползват от тези възможности:

⚔️ Ukrainian Special Operations Forces eliminated North Korean soldiers in the Kursk region. "During an attempted enemy assault, SSO operators used an MK-19 automatic grenade launcher and conducted multiple drone strikes," the SSO reported.



Result: 12 North Korean soldiers… pic.twitter.com/EhBHCfvm84