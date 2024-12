Украйна свали пет балистични ракети, насочени от руснаците към Киев (ВИДЕО)

Украинската противовъздушна отбрана е свалила пет балистични ракети и 40 дрона над страната днес, 20 декември, а други 20 безпилотни летателни апарата не са достигнали целите си - свалени са с електронно заглушаване. Това обявиха украинските военновъздушни сили в сводката си след комбинираното руско нападение. Щетите са предимно в столицата Киев, но също така в Кривой Рог, Днепропетровска област, в Херсонска и Харковска област.

"През нощта на 20 декември 2024 г. врагът атакува с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област, управляема ракета X-59/69 от въздушното пространство на Курска област и 65 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ и други видове дронове от Брянска, Милеровска, Орловска, Приморско-Ахтарска област на Руската федерация", съобщиха ВВС на Украйна.

Consequences of the Russian ballistic missile strike on central Kyiv



At least one person was killed in the attack, and nine people were injured. Due to the strike, 630 residential buildings, 16 medical facilities, 17 schools, and 13 kindergartens are currently without heat.… pic.twitter.com/bLv5sCCf7P