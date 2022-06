Китай със знак за подкрепа за Путин, руснаците обявиха промяна в Черно море

Китайският президент Си Дзинпин увери руския си колега Владимир Путин в подкрепата на Пекин за Москва по отношение на "суверенитета и сигурността" по време на двустранен разговор.

Китай е "готов да продължи да предлага взаимна подкрепа на Русия по въпроси, засягащи основни интереси и основни проблеми като суверенитет и сигурност", съобщава китайската държавна телевизия CCTV. Китай отказа да осъди нахлуването на Москва в Украйна. Кремъл коментира, че в разговора Дзинпин и Путин са се договорили да засилят икономическото сътрудничество на фона на "незаконните" западни санкции.

Съединените щати изразиха загриженост относно приобщаването на Китай към Русия, като предупредиха, че нациите, които са на страната на Путин заради инвазията му в Украйна, ще бъдат "от грешната страна на историята", предаде БГНЕС. Това дойде на фона на нов пакет военна помощ от страна на САЩ за Украйна, който включва още 18 гаубици, 36 000 снаряда за тях и неназован брой ракети за ракетните системи за залпов огън HIMARS.

Financial Times has published an infogtaphic comparing #Ukraine's requests for Western weapons with what has already been provided or promised to be provided. pic.twitter.com/xLwRMQg44i — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2022

Lviv paratroopers with Javelin destroyed two modern Russian tanks T-90. pic.twitter.com/JhuzycZbkt — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 15, 2022

Междувременно, Москва обвини Украйна, че блокира планираната евакуация на цивилни граждани от химическия завод "Азот" в разрушения от руснаците източен украински град Северодонецк. Около 500 цивилни се крият в химически завод заедно с украински бойци, защитаващи един от последните бастиони на украинската съпротива в града. Руските сили разрушиха последния мост над река Донец в Северодонецк в опит да го обградят.

В Северодонецк реално няма промяна на ситуацията, а руснаците все така не успяват да отрежат основните логистични линии на украинската армия до Лисичанск (от посока Бахмут, магистрала Т1302). Точно там руската армия разполага допълнителни сили - нова тактическа батальонна група. Руснаците не могат да завладеят и Тошкивка - удобна точка за форсиране на река Сиверски Донец на северозапад от Северодонецк, за да може да се търси обкръжаване на Лисичанск. Артилерийските обстрели не стихват, а украинското разузнаване твърди, че руснаците опитват да атакуват Луганска област от 9 различни посоки.

‼️Severodonetsk is a key point in defense system of Luhansk region



The invaders in the north of Luhansk region have concentrated their main strike forces. They are trying to attack simultaneously in 9 directions.



📰 Commander-in-Chief of the AFU Valery Zaluzhny



📹 Yuri Butusov pic.twitter.com/NRxw9bG3wf — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2022

В окупирания от руснаците Бердянск украинските учители отказват да преподават по налаганата им от Русия учебна програма, съобщава Kyiv Independent. А съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрюшенко съобщи, че руска ракета е ударила вагон с храна, предназначена за града.

Video of a railway carriage with humanitarian aid that was destroyed by #Russian missile. pic.twitter.com/b6DdSW1OWK — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2022

При Черно море обаче има раздвижване - наложената от руските окупатори администрация в Херсон твърди, че търговското пристанище на Херсон е отворено за корабоплаване. Николаев обаче е под украински контрол, а двете пристанища са доста близо разположение - съответно, има данни за подсилване на руските позиции на т.нар. Змийски остров, откъдето всъщност може да се наложи военен контрол за корабния трафик в тази част на Черно море. Има и руско съобщение за високоточен удар с 4 ракети "Калибър" по склад за оръжие в Лвовска област, като руското военно министерство твърди, че са унищожени 4 американски гаубици М777 и 10 танка, както и 3 ракетни системи за залпов огън "Град". В Херсонска област украинците също се похвалиха с унищожен руски оръжеен склад - разрушени са 4 гаубици, една ракетна установка С-400, 5 военни камиона "Камаз", бронетранспортьор, брониран влекач.

Косвените последици от войната в Украйна

Руският газов гигант "Газпром" заяви, че намалява ежедневните доставки на газ по газопровода "Северен поток". Във вторник "Газпром" обяви, че ще намали доставките по газопровода с около 40 процента до 100 милиона кубически метра на ден поради необходими "ремонтни" дейности на компресорни агрегати от германската компания Siemens, които не могат да бъдат извършени заради липса на необходимите компоненти - заради западните санкции. Новото намаление на подаване на газ вече е до 67 млн. куб. метра.

Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин награди 239-и гвардейски танков Оренбургски "казашки" полк с орден "Жуков". В указа за награждаването се посочва, че орденът е получен "за проявени героизъм и смелост от личния състав на полка във военни действия за защита на държавните интереси".

239-и танков полк е разследван за извършването на престъпления в село Богдановка, Броварски район, Киевска област. Селото беше под руски контрол за около три седмици, като през това време са документирани най-малко три убийства на цивилни граждани, и две изнасилвания. Главната прокуратура на Украйна е образувала над 17 500 дела срещу руските военни за престъпления, извършени по време на войната на територията на Украйна.

Турция е готова да бъде домакин на четиристранна среща с ООН, Русия и Украйна за организиране на износа на зърно през Черно море, съобщи турският външен министър Мевлют Чавушоглу. Милиони тонове пшеница са блокирани в украинските пристанища, окупирани от руски сили, а корабите не могат да преминават заради мините във водата. ООН е представила план за улесняване на износа, допълни Чавушоглу. Той предвижда създаване на безопасни коридори без да е нужно разминиране в Черно море за износ на зърно от Украйна. А заради войната, подпалена от Путин, щетите за украинското селско стопанство досега възлизат на 4 млрд. долара.