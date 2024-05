Китайски автомобил се самозапали и едва не уби водач в Русия (ВИДЕО)

Още: Американски военен се самозапали в подкрепа на Палестина (ВИДЕО, 18+)

Инцидентът е станал на магистралата между Москва и наводнения Оренбург. Вратата на китайския автомобил се запалила, заклещил се колана и отказали спирачките. Мъжът като по чудо се измъкнал от смъртоносния капан. Той е настанен в болница с множество изгаряния.

След като най-големите световни чуждестранни производители на автомобили напуснаха Русия, китайските производители започнаха да навлизат на руския пазар. През 2023 г. Русия стана най-големият вносител на китайски автомобили в света. От януари до май в страната са внесени 287 000 автомобила, което е двойно повече от 2022 г., сочат данни на китайските митници. Но както показа проучване на „Открытие Авто“, руснаците не оценяват много високо качеството на китайските автомобили - 61% от тях смятат, че автомобилите от Китай са само частично адаптирани към руските климатични условия, други 19% са убедени, че те не могат да издържат на руската зима.

Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) е китайски държавен производител на автомобили. Основан през 1954 г., в момента той е петият по големина производител на автомобили в Китай.

The Chinese car industry has turned out to be deadly for Russians



A GAC crossover almost burned the driver alive.



The incident occurred on the highway between Moscow and Orenburg. The door of the Chinese car caught fire, the seat belt jammed and the brakes failed.



The man… pic.twitter.com/esxflfd79g