Според информацията, бойните глави на ядрените оръжия ще са три пъти по-мощни, отколкото използваните от САЩ в края на Втората световна война в Хирошима и Нагасаки. Оръжията ще се намират в Съфолк, във военновъздушната база "Лакенхийт". Именно там за последно САЩ имаше ядрени оръжия на британска територия, преди вече над 15 години.

Британското министерство на отбраната накратко коментира, че е дългогодишна политика на Великобритания и НАТО да не потвърждава или отрича къде има ядрени оръжия. Но новината идва на фона на директно предупреждение и то от най-високопоставения британски офицер – Великобритания трябва да се готви за война с Русия и то сухопътна: Генерал Сандърс: Британците трябва да се готвят за война

Междувременно Украинският координационен щаб за лечение на военнопленници публикува съобщение в официалния си профил във Фейсбук за среща с близки и роднини на украински военнопленници. В него се казва, че лично ръководителят на щаба и разузнавач номер едно на Украйна Кирило Буданов е казал на хората, че все още се събира информация. Секретарят на координационния щаб Дмитро Усов обаче казва, че действително 65 украински военнопленници от един от публикуваните с голямо закъснение от руснаците списъци е било предвидено да бъдат разменени на 24 януари. Само че техни роднини не са разпознали останки на който и да е от тези хора от публикуваните от Русия видеоматериали от мястото на катастрофата – никакви останки или други специални знаци не се разпознават от някой от роднините: Разреши ли Русия международна комисия да разследва катастрофата на Ил-76?

Заместник-ръководителят на СБУ (Службата за безопасност на Украйна) Сергей Андрущенко заяви, че последните действия на Русия показват, че тя се опитва да скрие от международната общност истинските причини за самолетната катастрофа: "Русия веднага обяви, че няма да допусне международни експерти да разследват катастрофата. Въпреки това Украйна ще използва всички инструменти, за да разбере истинските причини за случилото се, както и кой или какво всъщност е транспортирано в този самолет".

На този фон сериозен присмех предизвика твърдението на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, че Ил-76 не можело да бъде свален от приятелски огън, защото имал система за разпознаване. Свалянето на "Бериев А-50" над Азовско море обаче беше обяснявано от видни руски пропагандни източници и с приятелски огън: Тотален руски абсурд за сваления А-50, силни знаци за помощ за Украйна (ВИДЕО)

Putini suggests Il-76 couldn't be shot down by Russian air defence "by definition" due to friend-or-foe systems.



Apparently, no one told him about the A-50, which the Russians argued furiously was taken down by own air defence. pic.twitter.com/upyNAnJhPq