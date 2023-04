Кола се вряза в тълпа във Франция, има пострадали

Първоначалните доклади сочат, че възрастен шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е блъснал в пешеходци в град Берк. Към момента няма данни да става въпрос за терористичен акт.

At least 11 people have been injured after a car drove into a crowd at an international kite-flying festival in northern France on Saturday.



Initial reports suggested that an elderly driver lost control of their vehicle and collided into pedestrians in the town of Berck. pic.twitter.com/ILYS1dDIyQ