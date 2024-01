Омазани до ушите, руснаците бяха посрещнати от украински дронове: Ключов епизод в битката за Авдеевка (ВИДЕО)

В началото руснаците опитаха да превземат Авдеевка на щурм – не стана. След това опитаха да обкръжат града – и досега не става. В последно време руската армия опитва да влезе в Авдеевка откъм град Донецк, за да започне постепенно да превзема града с боеве в градски условия – както се случи с Бахмут, анализира Forbes: Русия отвори нов фронт в Украйна в опит да превземе Купянск (ВИДЕО)

(КАРТА) Примерът от последните дни – почивният комплекс "Царски лов". Руската информация за там е, че комплексът е вече под руски контрол – особено силно това повтаря създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар". Има и допълнителни видеокадри, подсказващи, че руските войници са успели да стигнат и по-напред от това, за което пише британската медия:

The current situation in Avdiivka according to the latest information. The footage above is considered fighting in the gray zone. pic.twitter.com/uIUTCWc2kC

Прочитът на Forbes е по-различен: "Малка група руски войници излезе от канализацията, изцапана с изпражнения, и незабавно беше ударена от украински дронове. Атаката на канализацията, насочена към участъка "Царски лов" в Авдеевка, е последният провал в битка, пълна с такива".

Британското издание отбелязва, че руският план за тази част на града е да бъде превзета т.нар. позиция "Зенит" - бункер за противовъздушна отбрана от Студената война, който украинците са превърнали в истинска крепост. Позицията се намира на север-североизток от "Царски лов": Анализ за риска при Авдеевка. Русия ръмжи към Дания (ВИДЕО)

Анализът какво се е случило е базиран на видеокадри от украинските оператори на военни дронове Chrone Group. "Омазани в лай*а, руснаците се изкачват в района на "Царски лов" и се опитват да излязат на слънце в предградията на Авдеевка", гласи констатация във видеото. Какво се случва – видеото е показателно:

Khorne Group FPV: explaining efforts of Russians in the Tsarska Okhota section of the Avdiivka battle, the sewers they need to navigate, and what happens next.https://t.co/G8PNNZ9MHG pic.twitter.com/5CLJSSDRa3