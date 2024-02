В Авдеевка е критично: Двама известни украински журналисти коментират (ВИДЕО)

Според написаното от Цаплиенко, заради мрачното и облачно време, което е затруднило разузнаването с дронове, руски щурмови групи са успели да влязат от североизток, като са заобиколили украинските укрепени позиции в сектора и са се окопали в няколко къщи. Това значи, че те са съвсем близо (на няколкостотин метра) от основната логистична линия за украинската отбрана на града, предупреждава той. Бутусов изчислява, че става въпрос за около 1,5 километра от входа на града от север и добавя, че руснаците се намират на две улици.

"Ситуацията все още не е безнадеждна, казват военни. Ако има пехотни резерви с опит в битките в градски условия, руският пробив все още може да бъде ликвидиран, както стана преди две седмици в района на "Царски лов" и улица "Съборна". Всъщност съдбата на Авдиевка се решава тези дни", пише Цаплиенко.

Бутусов обаче е далеч по-критично настроен – той пише, че 110-та бригада, която брани Авдеевка, спешно се нуждае от подкрепления и ротация, трябват и боеприпаси – те били изключително малко. Бутусов твърди и, че има "лъжи" в докладите на терен, защото началниците не искали да чуват критичност – освен това руснаците имат предимство с военната авиация и в момента бомбардирали навсякъде в Авдеевка, където имало данни, че се крият украински оператори на дронове. "Врагът понася значителни загуби, а напредъкът му струва скъпо. Но противникът съсредоточава резерви край Авдеевка много по-бързо от украинското командване", казва Бутусов и обявява, че фондацията му ще купи и дари дронове за украинската армия.

Думите на Цаплиенко и Бутусов хвърлят повече светлина върху появило се вчера съобщение от руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, че ситуацията в Авдеевка рязко се променила и има пробив: Путин не спира, а заглушава и дискредитира протестите срещу войната (ВИДЕО)

С мисъл и за Авдеевка, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира в свой анализ, че руснаците явно опитват да ударят Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк, Авдеевка е северозападно) от север, с мисъл да се продължи към селата Победа и Александровка. Преди известно време той писа, че е възможен точно такъв сценарий, за да бъдат подсилени руските военни части на южния фронт на Авдеевка – Невелско и Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Същевременно Машовец констатира, че руснаците и тук, и при Купянск, почват да атакуват само от един фланг при набелязване на цел – явно защото нямат сили за ефективен натиск от повече точки с цел обкръжаване на съответната цел. Семьон Пегов обаче твърди, че Новомихайловка е атакувана и от североизток, и от югоизток – точно от югоизток обаче на 30 януари беше разбита голяма руска военна колона с бронирана техника. Пегов пак повтаря, че руснаците са влезли в Авдеевка и от североизток, за което писаха Цаплиенко и Бутусов.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

The 3rd Brigade of Operational Assignment Spartan destroyed several pieces of Russian equipment. Among them are T-72 and T-55 tanks. pic.twitter.com/I1nfc5zfbW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2024

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, има известно увеличение на интензивността на боевете – 78 бойни сблъсъка по целия фронт за последното денонощие спрямо 66 на дневна база. В Авдеевка ври и кипи – 44 отбити руски пехотни атаки, като 31 са от север (Новобахмутовка, Степово – между 3 и 6-7 километра северозападно от града) и самата Авдеевка. За Авдеевка популярният руски военен телеграм канал "Рибар", противно на Пегов, обръща повече внимание, че се водят тежки боеве в южната част – явно има предвид района на "Царски лов", където създаденият от бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук канал писа в продължение на няколко дни, че руснаците имат успехи, но фактическата картина е за сива зона. А при Новомихайловка и Георгиевка, според украинските данни, има 14 отбити руски пехотни атаки.

Освен при Авдеевка, сериозно внимание се фокусира и в направлението към Купянск, Харковска област. Британската медия Forbes публикува материал, според който Русия в приготвила 40 000 войници, 500 танка и над 600 други бронирани машини за атака срещу Купянск. Крайната цел – градът да бъде завладян и да се върне загубеното от руската армия в Харковска област през есента на 2022 година до президентските избори в Русия т.е. 17 март, 2024 година. В своя канал в Телеграм ръководителят на Харковската военновременна администрация Олег Синегубов коментира, че вече половин година руснаците опитват точно това, има тежки боеве, руските щурмове са с висока интензивност. През цялото това време обаче отбиваме атаките, укрепваме допълнително защитата си – готови сме за всякакви сценарии и да реагираме бързо при съответната разузнавателна информация. „Има какво да противопоставим на врага", заяви Синегубов.

Russia has prepared 500 tanks, more than 600 combat vehicles, hundreds of howitzers and forty thousand soldiers for the attack on Kupiansk - Forbes



The Russians are reportedly planning to launch a major offensive to make military gains closer to spring against the backdrop of… pic.twitter.com/7ETsblz1uu — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2024

В свой анализ за ситуацията, Константин Машовец констатира, че очевидно руснаците искат да атакуват от Табаевка към Котляровка (линията с Кисловка). Така ще бъде консолидиран фронта от юг на Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск), с мисъл украинците да бъдат принудени да отстъпят от Ивановка и да се притисне Синковка, която е основната точка на отбрана за Купянск (8-9 километра североизточно от града. "Остана "малка техническа" подробност - действително руснаците да пробият отбраната на украинската армия северно от село Табаевка и да напреднат към село Степная Новоселовка от юг. От 3 февруари започнаха опитите", добавя Машовец. Според него, руснаците проявяват упорство.

Интересен факт от сводката на украинския генщаб – нито една регистрирана руска пехотна атака към Купянск през последното денонощие, вероятно заради прегрупиране и подготовка за по-масирано руско настъпление. Има обаче и информация за доста лошо време, при това прогнозата е за още валежи – от дъжд и от сняг, което прави условията за атаки много тежки – говорителят на украинското командване "Изток" капитан Иля Йевлаш коментира, че руският артилерийски огън в направленията към Купянск и Лиман е намалял наполовина именно заради лошото време.

A Russian T-72 that was firing at Ukrainian positions in the east, was hit by Ukrainian FPV's and damaged. pic.twitter.com/FIWNfjSFFb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2024

По другите направления на фронта няма нищо особено за отбелязване – и в Бахмут, и в Запорожието, и на източния бряг на река Днепър (село Кринки) боевете са позиционни, като най-горещата точка от тези изброени е Днепър:

This is what Krynki, where the Ukrainian armed forces hold a bridgehead on the left bank of the Dnipro River, looks like.



The village was literally wiped off the face of the earth. pic.twitter.com/vj0vA9GAcS — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2024

Що се отнася до състоянието на руската армия и как така въпреки хвърляните големи усилия "втората армия в света“ така и не може вече 2 години да приключи с войната, показателно е ТОВА ВИДЕО – поредното, показващо отношението към руските войници и състоянието на руската армия. На този фон, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на война) дава нов пример – че на всякакво ниво в Русия се стараят негативното да не стига до Путин. Цитирани са писания на руски военни блогъри, в които се припомня как през 2004 година е създадена Камара на гражданското общество в Русия, която да е уж коректив и да дава различна гледна точка на Путин, но тя не го прави явно от страх какво ще ѝ се случи. Същото става и през 2011 година, със следващия "проект" - Фронт за всички руснаци, който отначало си изпълнява задълженията, после се превръща в придатък на бюрокрацията, която само се подмазва на Царя.

