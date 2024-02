Авдеевка е на колене въпреки данни, че най-доброто от бившия "Азов" дойде (ВИДЕО)

За да може Украйна да се справи с всичко това, ще има нужда от значителна помощ от Запада – нещо, което в момента не е факт заради САЩ и по-точно крилото на републиканците, което служи на Доналд Тръмп: Оценки: Украйна е загубена без помощ от САЩ. Проблеми в Русия с военното производство (ВИДЕО)

Междувременно, новият главнокомандващ на украинската армия генерал Олександър Сирски призна очевидното: "Руската армия в момента е в настъпление по целия фронт, ситуацията може да бъде определена като усложнена. Украинската армия премина от фаза на атака към фаза на защита. Основната цел – да нанесем максимални загуби на Руската федерация".

(КАРТА) Ситуацията в Авдеевка се влошава – това констатира един от най-известните украински информационни телеграм канали Deep State. Според оценката на канала (КАРТА), дори времето не помага на Украйна – в Авдеевка има гъсти мъгли, които пречат на работата с дронове, а руснаците се възползват и щурмовите им групи пробиват в града. Конкретно, от север, източно покрай коксохимичния завод, руските щурмови групи минават през вилни зони и дори автобусни депа, като са пресекли логистичният път, свързващ северната и южната част на Авдеевка (вчера сутринта това каза руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов) – тоест коксохимичният завод на северния фланг е сериозно застрашен:

Avdiivka.



"This is what the Avdiivka Coke Plant looks like. You see, everything is broken, ruined. They keep hitting it and don't let me take a break. We hold on and we will hold on. There is no other way." pic.twitter.com/viCr04dPHG