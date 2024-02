Русия съсипва от обстрели град в Донецка област, уж убива подкрепления за Авдеевка (ВИДЕО и СНИМКИ)

Първата информация за случващото се излезе в официалния канал в Телеграм на ръководителя на Донецката областна военновременна администрация Вадим Филашкин. Освен съобщение, той публикува и снимки – на поразена пететажна жилищна сграда. Има ранени – две деца, на 7 и 17 години.

След този удар обаче последва нов – срещу местната болница. Ранен е един човек, има сериозни разрушения и под отломките има поне още трима души, като сред тях има и дете.

Вчера, в руски пропагандни канали, начело с този на Маргарита Симонян – главния редактор на RT (Russia Today), която е забранена за излъчване в ЕС, се появи информация как Русия нанесла удари по разквартирувани украински военни в Селидово, които щели да отиват като подкрепления в Авдеевка. Убити били 1500 военни, така тръбяха руските пропагандисти. Беше публикувано и видео от дрон на ударите, уж като доказателство - то беше осмяно от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке:

Russian drone footage proves the killing of 15,000 to 30,000 Ukrainian soldiers in Selydove, among them three entire SS brigades from Lutsk. 🤡pic.twitter.com/ySqJ8gwWoX