Кортежът на Путин: Пазят го дори хеликоптери (ВИДЕО)

На фона на атаката със стотици дронове срещу Русия от тази нощ и тази сутрин, в социалните мрежи все по-усилено се споделят видеокадри какво представлява кортежът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

"Пази го цяла армия" - това са често срещани коментари, като на кадрите се виждат и хеликоптери. И въпрос - защо така дори в собствената му страна, където уж 70-80% от хората безрезервно го подкрепят, поне според официалните руски проучвания?

Видеокадрите бяха публикувани от ВЧК-ОГПУ - канал, свързван с ФСБ. Твърдението е, че те са от Северен Кавказ - наскоро Путин беше гост в Чечения: Синът на Кадиров показа на Путин как стреля по мишени, той го гледа със слушалки наопаки (ВИДЕО)

Footage of Vladimir Putin's motorcade passing through the North Caucasus. The convoy moves above speed limit, escorted by helicopters.



Man needs a whole army to protect him in his own country. pic.twitter.com/KMCE4wFXEV