Синът на Кадиров показа на Путин как стреля по мишени, той го гледа със слушалки наопаки (ВИДЕО)

Адам, синът на Рамзан Кадиров, показа на Путин уменията си по стрелба, предаде ASTRA. В закрито стрелбище той, придружен от охраната си, той отстреля почти успешно малки мишени на разстояние няколко метра.

Путин изгледа показното упражнение със слушалки, сложени наобратно.

Припомняме, че на свои гости в Кремъл той показваше как да си сложат слушалките.

