Край фронта в Донецк е опасно: Руски ракети разрушиха къщи в Покровск (СНИМКИ)

В публикация в Телеграм на 24 юни Филашкин заяви, че руските сили са изстреляли две ракети "Искандер" по града, като са разрушили една къща и са повредили 16 други.

Съобщава се, че сред ранените са две деца - на 12 и 13 години.

"Това е една от най-големите вражески атаки срещу цивилни граждани в последно време", добави Филашкин.

По-рано днес той съобщи, че 63-годишна жена е загинала, а 64-годишен мъж е бил ранен при руска атака срещу град Торецк, който също се намира в Донецка област.

В момента това е една от новите горещи точки на фронта. Миналата седмица въоръжените сили на Украйна съобщиха за увеличаване на руските атаки край Торецк след "дълго затишие" в боевете в района.

В последния си пост Филашкин заяви, че "в Донецка област не е останало нито едно безопасно място". Той призова хората да се евакуират далеч от фронтовата линия.

Междувременно се появиха повече детайли от нанесените щети след атаката на руските сили по Одеса от тази сутрин: Руска атака в Одеса, има пострадали (ВИДЕА).

Радио "Свобода" разпространи кадри, показващи последиците от удара - бил е ударен склад на търговска верига.

