Руска атака в Одеса, има пострадали (ВИДЕА)

ОЩЕ: Въздушна тревога в Одеса, нашата делегация се скри в бомбоубежище

❗️ According to the police, recorded a hit on civilian infrastructure. Elimination of the fire is underway It is known about the injured, their number is specified. pic.twitter.com/tJwTc61wMk

"В резултат на руската атака е регистрирано попадение в гражданската инфраструктура в Одеса. Има пострадали, на които се оказва медицинска помощ. Броят им се изяснява", написа той.

По-рано жителите на Одеса и Одеска област бяха призовани да останат на безопасни места, докато не бъде обявена въздушна тревога заради ракетната заплаха.

In Odesa, there is a hit on civil infrastructure, head of the administration Kiper reports. Help is being provided to the injured, their number is being specified. Fires are extinguished on the spot. pic.twitter.com/dHZ80xyMwA