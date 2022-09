Кремъл утвърждава създателя на ЧВК "Вагнер" като новото лице на войната в Украйна

На 14 септември Пригожин произнася вербовъчна реч, в която обявява, че руски затворници участват във войната от 1 юли, когато са се включили в превземането на Вулехирската топлоелектроцентрала. Руски военен блогър отбелязва, че Пригожин, наречен "готвачът на Путин" заради близките си връзки с руския президент, въвежда "сталински" метод, който позволява на Кремъл да избегне нареждането на обща мобилизация. Причината за този ход е, че такава мобилизация би могла да разпали социално напрежение в руското общество.

Военните блогъри постоянно хвалят успеха на Пригожин в Украйна, а някои дори твърдят, че той трябва да замени руския министър на отбраната Сергей Шойгу. Той, от своя страна, е обвиняван от влиятелните блогъри и от кремълските експерти за руското поражение около Харковска област.

Руският военен кореспондент Максим Фомин (с псевдоним Владлен Татарски) твърди, че е разговарял с Пригожин за ситуацията на украинско-руската граница след изтеглянето на руските сили в района. Срещата, ако наистина се е състояла, може да означава, че Кремъл се опитва да отговори на продължаващите от месеци оплаквания на военните блогъри за неефективността на руското висше военно командване. Създателят на паравоенната организация "Вагнер" е близък довереник на Путин и развиващите се негови отношения с военните блогъри могат да помогнат за запазване на подкрепата им към Кремъл, като в същото време обвинят Шойгу и руското министерство на отбраната за поражението около Харковска област.

На 15 август се появи информация, че Евгений Пригожин може да е убит при успешен украински удар по база на ЧВК "Вагнер" в Попасна. Оказа се обаче, че не е вярно. Тогава военните кореспонденти, свързани с Москва, нарекоха данните "украински фейк".

Руските удари

На 14 септември руските сили са обстрелвали украинската хидро-инфраструктура в западната част на Днепропетровска област, за да попречат на украинските операции по река Инхулец. Украински източници съобщават, че осем руски крилати ракети са поразили неуточнени цели в Кривой Рог (родния град на Володимир Зеленски), Днепропетровска област, и са причинили обширни наводнения в района на града.

Руски източници идентифицират мястото на целта като язовир "Карачун", който се намира по поречието на река Инхулец в западните покрайнини на Кривой Рог.

На кадри от последствията от удара се вижда, че нивото на водата в река Инхулец, която тече на юг от града и е важен географски обект за продължаващата украинска контраофанзива по границата между Херсон и Николаев, се е повишило с 2,5 м. Руските сили вероятно са стреляли към язовир "Карачун", за да повредят украинските понтонни мостове по-надолу по течението - особено в светлината на последните съобщения, че украинските войски се опитват да разширят предмостието си над река Инхулец край Давидов мост.

За поредна нощ е имало руски удари по Николаев, като там са убити най-малко двама души, а 13 сгради са разрушени.

Генералният щаб на украинската армия съобщава в сутрешната си сводка, че руснаците са изстреляли 8 ракетни удара, 19 въздушни удара и 86 обстрела с ракетно-артилерийски системи към военни и граждански обекти на територията на страната. „Врагът продължава да атакува домовете на цивилни граждани и обекти от цивилната инфраструктура, нарушавайки нормите на международното хуманитарно право, както и законите за водене на война. Инфраструктурата на повече от 30 населени места беше повредена от въздушни удари, ракетни удари и ракетни системи за залпов огън“, се добавя в доклада. Пострадали са Кривой Рог, Харков, Краматорск, Вовчанск, Сиверск, Соледар, Бахмут и други населени места.

През изминалото денонощие въоръжените сили на Украйна са отблъснали атаките на руснаците в югоизточна посока в района на 8 населени места. В резултат на 12 въздушни удара е била унищожена жива сила на противника, 2 взводни опорни пункта и 4 позиции на зенитно-ракетни комплекси, а 4 самолета са били унищожени от ПВО, съобщиха от Генералния щаб. "Силите за отбрана продължават успешно да отблъскват атаките на противника, по-специално в районите на населените места Спирне, Соледар, Майорск, Зайцеве, Одрадивка, Весела Долина, Водяне и Новомихайловка", се казва в сутрешния доклад на Генералния щаб във Facebook този четвъртък.

Отбелязва се, че през изминалото денонощие, за да подкрепи действията на сухопътните групи, авиацията на Силите за отбрана е нанесла 12 удара по местата на съсредоточаване на жива сила и техника на руснаците. Все още не е ясно какви са загубите.

Освен това подразделенията за противовъздушна отбрана на Въоръжените сили на Украйна са унищожили 4 самолета на окупаторите в различни направления - три Су-25 и един Су-24М.

Украинската контраофанзива

Украинската контраофанзива в източната част на Харковска област продължава да води до намаляване на числеността на руските сили и да застрашава руската артилерия и противовъздушна отбрана. Украинският генерален щаб съобщи на 14 септември, че интензивността на руските артилерийски атаки срещу град Харков е намаляла значително, което предполага, че украинската контраофанзива е влошила способността на руските сили да нанасят рутинни артилерийски удари по центъра на втория по големина град в Украйна. Войските на Путин са били изтласкани на изток към река Оскил и на север - обратно в Русия.

Руски източници продължиха да обсъждат ограничени украински сухопътни атаки в източната част на Харковска, северната част на Донецка и западната част на Луганска област. Няколко военни блогъри твърдят, че руски и марионетни сили се защитават от украински атаки в Лиман - северната част на Донецка област. Руски източници съобщават също, че се водят боеве в Белохоровка (по границата между Донецка и Луганска област) и в близките селища около Сиверск.

Украинският генерален щаб отбелязва, че руски войски са се опитали да атакуват в Спирне (на 12 км южно от Белохоровка), вероятно в опит да се придвижат на север и да застрашат украинските сили в Белохоровка.

Ръководителят на Херсонския областен съвет Олександър Самойленко обяви, че силите под командването на Киев са освободили Киселивка, на около 23 км северозападно от южния град Херсон. Руски източници опровергаха украинските местни съобщения за напредък в района.

Украинското южно оперативно командване съобщи, че украинските удари непрекъснато подкопават руските усилия за ремонт на моста Каховка над река Днепър и са направили непроходим понтонния мост Даривка над река Инхулец. Според съобщенията украинските сили са продължили да атакуват руските преходи в района на Антоновка и да обстрелват руски конвои. Атакувани са и руски пунктове за съсредоточаване на жива сила и оборудване в Хола Пристан (на около 12 км югозападно от град Херсон), Дудчани и Милове (и двата на магистрала Т0403).

Южното оперативно командване също така заяви, че украинските сили са нанесли щети на четири склада за боеприпаси в Херсонския район. Украинският генерален щаб отбеляза, че руските сили продължават да разполагат войски в жилищни райони, по-специално в Чаплинския район северно от границата между Херсонска област и Крим.

Украински и руски източници идентифицираха три основни района на активност на 14 септември, що се отнася до южния фронт - северозападно от град Херсон, около украинския плацдарм над река Инхулец и южно от границата между Херсон и Днепропетровска област, близо до Високопиля. Руски източници твърдят, че украинските сили са приели отбранителни мерки в района на Посад-Покровское (на около 30 км северозападно от Херсон) и провеждат сондажни операции, като обстрелват руската отбрана в Благодатне и Барвинок (южно от Посад-Покровское) Украинският генерален щаб съобщава, че украинските сили са отблъснали руските атаки на Новохрихоровка (на 29 км северозападно от Херсон) и Безименне край река Инхулец. Добавя се, че силите на Москва са обстрелвали Мала Сейдеминуха и Новохредевне - и двете селища край река Инхулец, южно от Благодатка, което показва, че украинските войски са напреднали още повече на запад от Сухий Ставок.

На 14 септември руските войски продължиха сухопътните атаки в Донецка област. Украински и руски източници съобщават, че войските на Москва, по-специално отряди на група "Вагнер", са извършили сухопътни нападения южно от Бахмут. Териториалната отбрана на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) твърди, че марионетни войски са установили контрол над Михайловка и Михайловска дружина, които се намират на около 12 км югозападно от Бахмут по магистрала Т0513. Руски източници съобщават и за продължаващи руски сухопътни атаки североизточно от Бахмут около Соледар. Украинският генерален щаб допълнително заявява, че руските сили са провели ограничени сухопътни атаки северозападно и югозападно от град Донецк.

Руските сили не са извършили потвърдени наземни атаки в западната част на Запорожка област.

Междувременно руските окупационни власти изключиха мобилния интернет в окупираната Луганска област на 14 септември, вероятно за да запазят руската оперативна сигурност и да контролират по-добре информационната среда, констатира Институтът за изучаване на войната. Причината - руските сили, окупационни служители и сътрудници вече бягат от новоосвободената Харковска област към Русия и контролираните от нея територии.

ОЩЕ: Русия за пръв път призна открито за поражение от началото на войната