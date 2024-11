Кремълската смъртономика дава пари на бедните руснаци за кръв: Затова засега няма мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл и режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин продължават да се опитват да диктуват изцяло какъв да бъде бъдещият мир в Украйна – такъв, какъвто си представя само и единствено Путин. Такава оценка прави ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Поредни примери в подкрепа на оценката са цитирани от института изказвания на говорителя на руското МВнР Мария Захарова и на прекия ѝ ръководител, руския външен министър Сергей Лавров. Захарова заяви, че Запада лъже, че иска мир в Украйна и мир можело да има само ако западното оръжие в помощ на Украйна бъде спряно като доставки изцяло. А Лавров коментира, че идването на Доналд Тръмп като президент на САЩ за втори мандат няма да промени из основи американската позиция за Украйна. Всякакви предложения за замразяване на фронтовата линия "са даже по-лоши" от Минските споразумения, според Лавров, цитиран от ТАСС в участие в т.нар. шоу на руския пропагандист Владимир Соловьов: Мир в Украйна: На какъв план ще се спре Тръмп? Русия плаща с тонове кръв за метър земя (ОБЗОР – ВИДЕО)

Предварителният отказ от страна на Лавров дори да се види конкретно американско предложение сочи, че Русия не е заинтересована да замрази войната. Изказванията на Лавров и Захарова идват точно когато се появи информация, че Тръмп може да назначи специален американски „пратеник“ за договоряне на мир в Украйна, което е показателно за намеренията на Кремъл, според ISW – никакви отстъпки освен руската визия за мир в Украйна: В най-кратки срокове: Тръмп назначава пратеник, който ще води преговорите за мир в Украйна

Отиващата си администрация на американския президент Джо Байдън ще даде ясен сигнал на Конгреса, че би искал помощта за Украйна да продължи – защото военната помощ подхранва американската икономика, обяви за пореден път Джейк Съливан, настоящият съветник по националната сигурност на Байдън:

🇺🇸 U.S. National Security Advisor Jake Sullivan: "The Biden administration will signal US Congress that they would like to see additional funds for Ukraine for 2025 so that they can be in the best possible position to achieve their objectives and win at the negotiating table." pic.twitter.com/ntKJSppQT2