Курахово и Курск: Поредните епични и много кървави епизоди в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредният важен украински логистичен център в Донецка област изглежда е неизбежно да падне, макар цената, която руснаците плащат, да е огромна – за 12 ноември, според данните на украинския генщаб, по целия фронт в Украйна са убити, ранени и изчезнали по време на операция 1770 руски войници (втори "най-добър" резултат, като той е постиган още веднъж през ноември: Нов ден, нов рекорд по убити и ранени руски войници в Украйна - почти 2000 (ВИДЕО). Става въпрос за Курахово – малко градче, с под 20 000 души население към 2022 година.

(КАРТА) От началото на седмицата насам се увеличават съобщенията и от руски, но и от украински източници, че руските части вече са в източните покрайнини на градчето. Както и в Угледар в началото на ноември, руснаците се стремят да обкръжат Курахово – от север, където бойните действия се водят при Кураховския язовир и където една от стените на водоема беше взривена (язовирът е разделен на различни "огледала" и не може с един взрив да бъде изцяло разрушен), както и от юг, откъм Угледар.

Поредни видеокадри демонстрират за какви тежки боеве става въпрос – руска атака с бронирана техника (12 единици – унищожени са 3 танка и 6 БТР-а), достигнала до улица "Запорожка" в североизточната част на Курахово (КАРТА). Имало е и неуспешен опит на три руски щурмови групи да прекосят река Вовча (Волча), северно от Курахово – но популярният руски военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че на ул. "Запорожка" е взривен мост, за да няма украинска контраатака, което подсказва, че украинската съпротива не е сломена:

Kurakhove direction, the battle rages on pic.twitter.com/0ro22vQBAi — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 12, 2024

(КАРТА) Ситуацията се усложнява с доста бързи темпове и по-голям мащаб – Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не успяха да изградят ефективна защита от юг при река Суха Яла, където руската щурмова авиация бомбардира много с авиационни бомби (оттам руската армия натиска през Катериновка и Антоновка, по магистрала С05114 – според "Рибар" 50% от Антоновка е под руски контрол, но има много сериозна украинска съпротива, обаче Илинка била овладяна от руската армия), руснаците идват и от североизточна посока, откъм Андреевка, предупреждава украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. От юг, руските части атакуват при Дално с цел разширение на фронта още по-на запад, като руснаците имат позиции и в самото Дално, но не го владеят изцяло (КАРТА). Укрепим ли се и пробием ли там, тогава украинската отбрана в югоизточните покрайнини ще бъде напълно пробита, уверен е "Рибар", който съобщава за неуспешна украинска контраатака при Дално. Ако руснаците успеят там, допълнително ще притиснат ВСУ в Курахово и вече ще създадат реални условия за обкръжаване, което ще принуди украинците да се изтеглят от Курахово, предвижда и ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Операция "Курск"

И докато перспективите за Курахово изглеждат все по-мрачни, а явно руската армия хвърля най-много усилия в това направление в момента, то в Курска област руските военни части не могат да постигнат нищо по-значимо и до момента.

Изключително забавен е обзорът на "Рибар" - в Суджанска община, при Плехово имало опит за руски десант през река Псел, обаче той попаднал под обстрел (от над 48 часа има видеокадри в социалните мрежи) и това се брои за руски успех от "Рибар". Колко са успех такива начинания – ВИДЕО, 18+ (може да се гледа от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х", които са влезли в профила си):

Освен това, в Плехово 80% било на руснаците – няма геолокализирано потвърждение на това. "Рибар" признава и, че Новоивановка не е превзета, има руски атаки. Какво става с такива фронтални опити – видеокадри точно при Новоивановка от 47-ма украинска механизирана бригада, която беше основно острие в неуспешната украинска контраофанзива през лятото на 2023 година. От 29 използвани от руснаците единици различна бронирана техника, 18 са унищожени:

Once again, Kursk—another repelled “meat assault” using heavy equipment. For over three months, 'Putin’s elite' have been smashing against the defenses of the true Cossack elite. Out of 30 vehicles, 10 were destroyed.



Footage by the 47th Mechanized Brigade.… pic.twitter.com/KG3kKe2GOJ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 12, 2024

И друг пример за руските успехи – войник от Бурятия, едвам говорещ руски, пленен след само 4 дни на фронта и член на уж елитната 810 бригада на руската морска пехота:

Russian soldier captured in the Kursk zone, signed his contract on October 15, arriving all the way from Buryatia, drunk. With just four days of training, he was assigned to the 'elite' 810th brigade. In only a couple of weeks, he’s already a prisoner of war, hardly speaks… pic.twitter.com/wRH3Hh30Tt — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 12, 2024

Още примери за неистовите руски усилия Курска област да бъде изцяло върната – руската пропаганда работи и обяснява как в Глушково имало "украинско мародерство" и това станало ясно, след като ВСУ били отблъснати от селото. Само че украинската армия никога не е влизала там – тя владееше позиции при самото населено място, с което го контролираше. Z-пропагандата уличи собствената си армия в мародерство в руската Курска област А при старта на руската контраофанзива в Курска област първите хвалби за руски успехи касаеха точно Глушковска община и село Нови път, в близост до границата:

Russian TV is delivering nice news from the Kursk zone claiming that Ukrainian forces have been knocked out of the village of Glushkovo. The problem is, Ukrainian forces never entered it in the first place.



Today, Russian newspapers also reported on alleged 'looting by Ukrainian… pic.twitter.com/RvoisOFSiL — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 12, 2024

Още: Тотална касапница: Путин иска да си върне Курск преди Тръмп да встъпи в длъжност (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Останалите сектори

Значимо намаление в интензивността на боевете в Украйна, но тя остава висока – 167 бойни сблъсъка за 12 ноември, т.е. 20 по-малко на дневна база. Увеличават се обаче, макар и с малко, хвърлените руски авиобомби – 151, както и руските артилерийски обстрела – над 5100, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Кураховското направление е най-горещо – 47 отбити руски пехотни атаки там, плюс още 15 във Времеевското т.е. от юг към самото Курахово. В Покровското направление е имало 28 отбити руски пехотни атаки, а в Купянското – 17, което е активизация спрямо предишните два дни, но пък в Лиманското направление са станали само 6 руски пехотни атаки. 11 обаче са били руските атаки в Торецкото направление. 20 руски пехотни атаки е имало в Курска област, плюс 34 хвърлени от руснаците авиобомби там.

The pilots of the unmanned systems battalion of the 67th Brigade reminded the Russians that it is dangerous to ride motorcycles in Ukraine now. Especially for them. pic.twitter.com/im8yCCGt3K — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 12, 2024

По-сериозната новина извън Курахово и Курск – ситуацията в Запорожка област е все по-напрегната, предупреждава украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Той уверява, че украинците са готови и добавя, че руснаците са струпали сили в района на Ривнопол, на границата с Донецка област: Киев: Русия подготвя офанзива срещу Запорожка област

Запорізький напрямок,оборона села Роботине pic.twitter.com/ss8hI0tg9Y — Мисливець за зорями (@small10space) November 12, 2024

За Лиманското направление, украинският военен Станислав Осман, от батальона "Айдар", обобщава известното – основни и непостижими засега руски цели са Терно и Торско. Пресни украински данни за този район – руснаците атакуват предимно с пехота, малки щурмови групи, и ползват бронирана техника средно веднъж седмично т.е. сравнително рядко спрямо други направления на фронта.

А в Московска област, операция на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна постигна успех – унищожен руски военен хеликоптер Ми-24 и то на летище "Клин 5":