Мир в Украйна: На какъв план ще се спре Тръмп? Русия плаща с тонове кръв за метър земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войници от Европа, включително и британски, може да са тези, които да осигурят 800 мили (около 2000 километра) демилитаризирана зона между Украйна и Русия. Това е акцент от един от сценариите за мир в Украйна, които новият президент на САЩ Доналд Тръмп (встъпва в длъжност в последното десетдневие на януари, 2025 година) обмисля.

За този сценарий вече писа The Wall Street Journal, но сега и британският ежедневник The Telegraph публикува материал с подробности. В този проектоплан Тръмп ще опита да наложи мир чрез твърд ангажимент Украйна да не влиза в НАТО за 20 години, но в замяна да получи широк набор от американски оръжия, за да се защитава срещу евентуална бъдеща агресия от Путинова Русия (знаково е, че предишният държавен секретар на САЩ Майк Помпео, служил по времето на първия мандат на Тръмп, многократно критикува администрацията на сегашния президент на САЩ Джо Байдън, че осигурява оръжие на Украйна твърде бавно и твърде малко). И демилитаризирана зона – но без САЩ да участва с войници или пари за поддържането ѝ. Може обаче американски инструктори да се включат в обучение на военните, които ще осигуряват демилитаризираната зона: Тръмп победи и Байдън бърза да дава още оръжие на Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

От друга страна, руският зам.-външен министър Сергей Рябков потвърди, че Русия и САЩ си говорят по затворени публично канали за Украйна, предаде Интерфакс. Рябков потвърди, че Кремъл е готов да чуе предложенията на Тръмп как да завърши войната в Украйна – точно това, което каза и руският диктатор Владимир Путин в края на миналата седмица в рамките на традиционния годишен форум "Валдай". Рябков обаче уточни, че Русия си запазва правото да скъса отношенията сис със Запада, ако замразените там руски активи бъдат дадени на Украйна или ако САЩ "ескалират" - като също каза, че поне засега реториката на Тръмп за Украйна е като за предизборна кампания. Руският зам.-външен министър не пропусна да каже, че ядреното оръжие също остава вариант – в духа на "актуализираната" руска ядрена доктрина, с което отново заложи на позната кремълска реторика, видяна всеки път, когато има ключов момент в развитието на войната в Украйна, който заплашва да се превърне в ущърб за режима на Путин. А Путин подписа закона, въвеждащ в сила всеобхватното сътрудничество между Русия и Северна Корея, включително военно – всеки се притича на помощ на другия при военна заплаха: Решено и уточнено: 50 млрд. долара от парите на Путинова Русия отиват за Украйна

Досега Тръмп никога не е коментирал публично в детайли как смята да спре войната в Украйна. Вицепрезидентът му Джей Ди Ванс обаче го стори – мирът почва да се гради, като Русия задържи това, което е окупирала до момента, в който се подпише договор. А неокупираното остава свободна Украйна, но по-тежко въоръжена, за да може да се защитава – и не влиза в НАТО (безсрочно) или в някоя от "тези организации на съюзници“, пише в материала на The Telegraph като припомняне. Това е против публично заявената позиция в украинския план за победа, изготвен от украинския президент Володимир Зеленски и сегашните украински власти – членство в НАТО като гаранция срещу бъдеща руска инвазия и никакво отстъпване на окупирани украински земи. Бившият посланик на САЩ в Германия и спряган за нов американски държавен секретар Ричард Гренел говори да има "територии с автономно управление" в Украйна – модел, който се провали с Минските споразумения, след като руската армия почна да праща помощ – и войници, и оръжие, на контролираните от нея проруски сепаратисти в Донецка и Луганска област: Как Русия подготви и осъществи сепаратизма в Украйна (ВИДЕО)

Колкото до съветника на Тръмп Брайън Ланза и думите му за мира в Украйна и Крим, от лагера на Тръмп уточниха – той говори от свое име, не от името на Тръмп. "Брайън Ланза беше нает за кандидатпрезидентската кампания. Той не работи за Доналд Тръмп и не говори от негово име", каза цитиран от Reuters говорител на бъдещия президент на САЩ : "Няма вече Крим": Съветник на Тръмп поиска Киев да се съсредоточи върху мира, а не върху връщането на териториите

Същевременно бившият британски финансов министър Джордж Озбърн абсолютно изключва вариант, при който САЩ изцяло излизат от западната подкрепа за Украйна и Европа поема всичко сама. Френският президент Еманюел Макрон обаче каза, че Европа има сили сама да пише историята си: Макрон: Готови ли сме да защитаваме интересите на европейците или ще продължим да разчитаме на САЩ?

Руските успехи в Украйна: Цената е колосално кървава

От октомври, 2023 година до септември, 2024 година, Русия е дала 80 000 убити и ранени, за да завземе 1500 квадратни километра нова територия в Донецка област, т.нар. Покорвско направление основно. То беше "отворено" с руската операция за превземане на Авдеевка. Отделно – руската армия е загубила над 200 танка, над 650 бронирани машини на пехотата и БТР-и, казва британският министър на отбраната Джон Хийли в интервю за The Telegraph.

Бойова робота операторів ударних дронів 14-го окремого полку Безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем на Торецькому напрямку, Донеччина pic.twitter.com/BJRbDxaqT2 — Мисливець за зорями (@small10space) November 9, 2024

През октомври 2024 година руските загуби в хора (убити, ранени и изчезнали по време на акция) удариха нов рекорд, след този през септември 2024 година – тогава бяха 1271 на ден, сега са 1345 или общо почти 42 000, като тук говорим за целия фронт в Украйна, не само за Покровск. За два месеца руснаците имат над 80 000 убити и ранени в Украйна, което е с над 20 000 повече, отколкото американците са дали за 20 години операции и боеве в Ирак и Афганистан, коментира в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът цитира в библиографията на анализа си критики от различни руски телеграм канали, включително този на Святослав Голиков, който е инструктор на отрядите "Щурм Z", съставени предимно от затворници. Голиков се оплаква, че за да обучиш качествено щурмовак-пехотинец, трябват поне 6 месеца и че тактиката да се пращат на вълни малки щурмови групи е глупава, защото води до големи загуби. А един от анализаторите на публичния проект Oryx, който отчита загубите във военна техника на Русия и Украйна на база само геолокализирани кадри, посочва, че за тези два месеца по целия фронт в Украйна руската армия се е простила със 197 танка, 661 бронирани машини на пехотата и БТР-и и 65 гаубици. Всичко това – за да завладее още 1517 квадратни километра.

Strike drones of the 12th Azov Brigade are operating in New York.



The video shows the elimination of the occupiers holed up in a house. Joint work of Azov FPV drones and munition drops in the village of New York.



Quick and remote destruction of enemy personnel is the key to… pic.twitter.com/hoZLJLdcOE — Azov Brigade (@azov_media) November 9, 2024

Един от най-известните руски военнопропагандни канали "Анастасия Кашеварова" продължава да коментира тази гигантска цена в руска кръв. И заявява категорично – против съм това и политиката да бъде "компенсирано" с даване на пари, за да раждат рускините. Като отиваш да защитаваш "Майката Родина", го правиш заради ценности, а не само за пари – но сега е вярна песента "За пари – да", която се пее в Русия. Руският канал се оплаква и, че в Украйна загиват основно руснаци, а на тяхно място идват мигранти – таджики, узбеки, арменци, казахи – т.е. народности, които не са славянски. Кашеварова добавя, че освен всичко друго, наливането на държавни пари за обезщетения за убити и ранени във войната в Украйна увеличава инфлацията в Русия:

Kashevarova further criticises the Russian government’s approach to valuing life. She notes that death benefits for soldiers are much higher than maternity support, promoting the idea of dying for financial gain rather than instilling 'patriotic values'.



It only took her 3… https://t.co/9RuQDHlz2d pic.twitter.com/74LQ8vCXEt — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 9, 2024

Всички тези загуби предизвикват все по-големи жестокости от руска страна – явно озверяване, защото Украйна трета година не се предава на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Пореден случай – разстрел на невъоръжен и ранен украински военнопленник. Човекът е разпитван откъде е, казва, че е от Суми и в този момент друг руски войник, не разпитващия, влиза в кадър и брутално стреля с автомат "Калашников" в главата на лежащия украинец, като я пръсва на парчета. Actualno.com разполага с видеокадрите, но няма да ги публикува заради изключителната жестокост. Украинската главна прокуратура разследва и този случай – тя вече разследва над 100 такива случая, по някои данни са 125, като убитите украинци във всеки случай са различно число:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има леко увеличение на интензивността на боевете, но като цяло ситуацията е далеч от рекордните дни от есента на тази година досега. Общо е имало 158 бойни сблъсъка, което е с 11 повече на дневна база. Нивото на хвърлени от руснаците авиационни бомби остава почти същото – 134 спрямо 137 на дневна база, но се е засилил артилерийският обстрел – над 5000 снаряда, което вече се вижда доста рядко в последните над 30 дни, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Тимчасово окуповане Селидове, Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/j1wsNfTsif — Мисливець за зорями (@small10space) November 9, 2024

Най-горещите направления остават Кураховското и Покровското – 40 и 39 отбити руски пехотни атаки там. В Лиманското направление е имало 15 отбити руски пехотни атаки, по 9 са в Купянското и Торецкото. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски съобщи в официалния си канал в Телеграм, че е провел нов телефонен разговор с главнокомандващия американската армия в Европа генерал Кристофър Каволи. В него Сирски е предупредил, че ситуацията на фронта е тежка и тенденцията е за влошаване, като отличава Покровското и Кураховското направление като най-тежките направления.

(КАРТА) В Кураховското направление по украински данни руснаците напредват от север на Курахово, като продължават да се целят в заобикаляне на Кураховския язовир. Превзета е Новодмитровка, вече има боеве в Сонцивка – а журналистът Юлиян Рьопке, който е основен кадър на германския таблоид "Билд" за войната в Украйна, алармира за голям руски пробив именно в тази зона, от Андреевка през Новодмитровка (КАРТА). Отделно, руските части се бият и в Илинка, като са навлезли там от север. При Катериновка, от югоизток на Курахово, ситуацията е тежка, вече има руски атаки от три посоки, перспективата не е приятна, предупреждава украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна Алекс.

(КАРТА) В Покровското направление, след като превзеха Селидово, руснаците се движат далеч по-бавно напред, а има дори данни на база геолокализирани видеокадри на горяща руска бронирана техника, че при Даченско руска група е спряна от ВСУ – това е още 1 километър напред по пътя от Селидово към Покровск (Е50), посочва Рьопке (КАРТА).

Ukrainian assault units from the 425th Separate Assault Battalion "SKALA" effectively cleared Russian trenches and bunkers near Novohrodivka, Pokrovsk direction. The M2A2 Bradley showcased its durability, withstanding two hits and successfully deploying troops while suppressing… pic.twitter.com/7MHdni52BD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2024

(КАРТА) За Лиманското направление, руснаците се хвалят, че вече превзели Терно, една от важните точки за създаване на плацдарм през река Жребец. Геолокализирани видеокадри обаче показват, че руски части има в североизточната част на селото – дори популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отрече, че селото било превзето – с дрон било спуснато руско знаме в зона, която руснаците не контролират. "Рибар" всъщност директно опонира на руското военно министерство, което обяви Терно за превзето и пише: "Вероятно руски щурмоваци са заели позиции в централната част на селото". Терно е важно и като северен фланг на Северското направление – там руснаците напоследък станаха доста активни. Другата важна линия на боеве в Лиманското направление е Ямполовка – Торско, където руснаците още не се хвалят с някакъв по-голям успех, а в Серебрянския горски резерват все така боевете текат с променливо надмощие. "Като цяло в Лиманското направление днес позиционният характер на военните действия остава до голяма степен същият. Основните сили както на Въоръжените сили на Руската федерация, така и на Въоръжените сили на Украйна са съсредоточени в други стратегически направления, докато участъкът на фронта от Макеевка до Терно се счита за спомагателен от командването на двете страни", обобщава "Рибар". А по украински данни ВСУ са си върнали някои позиции при Билохоровка, най-южната точка на боеве в Лиманското направление.

За Курска област – ситуацията не се променя. Единствено "Рибар" пише, че руснаците пак тръгнали в атака в Суджанска община, на запад от река Малая Локня, при Кругленка и Викторовка и южно от Погребки. Хвалби за руски успехи няма.

За Запорожието украинският телеграм канал "Офицер+" пише, че има струпване на руски сили в Токмак, както и на техника – поне 50 бъгита. "Засега реално опипват позициите ни. Момчетата са доста готови и уверени, няма паника, има укрепени позиции, така че ще им се даде "още нещо да пипнат", когато започнат щурмовете", добавя "Офицер+".

