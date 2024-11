Две седмици, месец: Животът на руската пехота на фронта според популярен Z-блогър

Две седмици, около месец - толкова живеят най-важните за руската военна тактика в момента войници, а именно пехотата-щурмоваци. Такава оценка направи един от известните руски военнопропагандни телеграм канали (Z-блогър) "Анастасия Кашеварова".

"Настоящата система е неефективна както по отношение на воденето на боевете, така и по отношение на парите. Един необучен боец ​​с ефективност, клоняща към нула, струва на държавата от 6 000 000 до 12 000 000 рубли за 2 седмици - месец на фронта", пише Кашеварова.

Основните причини за този толкова къс "живот" - неподготвени хора, които моментално се хвърлят в бой, а поради недостиг на пехота точно заради това, неподготвените се увеличават, защото в руската пехота влизат "всички - танкисти, оператори на дронове, инженери дори" - Още: Руското пушечно месо не стига: Още четири руски провинции увеличиха драстично парите за влизане в руската армия

Пореден пример за подготовката и дисциплината на руските войници:

Руските командири се държат като зверове с руските войници: Пример след пример (ВИДЕО)

The Russian military apparently decided to drive around the city to the music on their UAZ Hunter. But they obviously overestimated the technical capabilities of the Russian automobile industry and overturned on a turn.



Afterwards - in order not to get screwed by their superiors… pic.twitter.com/1kl6qg7o9x