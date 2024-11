Руската офанзива вече се пропуква от стратегическа гледна точка: Украински военен експерт

Започналата през миналата есен голяма руска офанзива, с която издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се надяваше окончателно да пречупи Украйна, вече наближава своята кулминация. Такива оценки се появяват все по-често, макар и с предупреждения, че това не значи, че войната ще се преобърне за един ден или че Путинова Русия ще спре да атакува и да прибавя още украинска земя към вече окупираната.

В свой нов пространен анализ, украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб развива тезата, че сегашната руска офанзива вече е изчерпана като потенциал за стратегически пробив. Той обръща внимание на Краматорското направление, по-точно на Часов Яр и пътя на юг от малкия миньорски град към град Константиновка, който е на север от град Торецк, където сега украинците и руснаците се бият свирепо, без видимо надмощие на която и да е от двете страни. Целта и в двете направления (Краматорско и Торецко) в по-дългосрочен план за руснаците е атака на Константиновка от две посоки – от юг и от изток, уточнява украинският анализатор. Константиновка е основна опорна точка от юг за превземане на последните големи градове в Донецка област от руснаците – Краматорск и Славянск.

Според Машовец, перспективите на руснаците не са блестящи, защото нямат достатъчно ресурси да се справят с поставените към момента предизвикателства от украинска страна. Особено Торецк струва много скъпо като жертви на руското военно командване, констатира Машовец. И добавя: Руската армия вече не води стратегическа офанзива, а отделни, раздробени на тактическо ниво операции, като те все повече не са свързани една с друга поради обстоятелствата в различните направления. Затова и руското команване хвърля оперативните си резерви от направление в направление според тактически, а не стратегически приоритети и това не позволява натрупване на стратегически резерв (за голям пробив).

"Когато умните хора казват на Украйна да удържа, те знаят какво говорят", категоричен е Машовец, визирайки тезата, че ако издържи на сегашната руска офанзива, Украйна ще може да отвърне и то стратегически, стига да съхрани достатъчно сили и да успее да добави нови под формата на свежи обучени войници и още оръжие.

За Краматорското направление Машовец има данни, че руснаците разполагат с до 48 000 войници и до 210 танка плюс до 840 бронирани машини на пехотата. Резервът е до 9000 войници на хартия, но всъщност е само до около 1500 войници, защото другите са на полигони в Ростовска област, уточнява украинският експерт. За Торецкото направление Машовец посочва, че руската армия наброява до 21 000 войници с максимум 50 танка и около 240 БТР-а и до 400 войници резерв.

И за Краматорското, и за Торецкото направление Машовец определя нещата като спорадични руски атаки, двете направления сега не са основен руски фокус. При Часов Яр той счита за основен руски успех напредъкът на юг, към село Ступочки, защото руснаците от тази позиция могат да атакуват Часов Яр не само през микрорайон "Нови", а откъм минната кариера през ул. "Циалковски" и към централния водоизточник на града. Тази посока обаче няма прикрития, голо поле е, за разлика от гористите пояси преди "Нови". Обаче украинците още държат плацдарм при Клещеевка и Андреевка, т.е. в тила на руския напредък към Ступочки. Затова и руската армия не успява да приложи тактиката от Угледар, Селидово и Курахово – да обкръжи Часов Яр, заключва Машовец.

Soldiers of the 18th Slavic Brigade of the National Guard of Ukraine were shown what the town of Chasiv Yar looks like now. Russians have been trying to capture it for months. The artillery cannonade does not stop here, and a heavy smell of burning and gunpowder can be felt… pic.twitter.com/9ShFT9OkF1