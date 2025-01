Крупни поражения в стратегически руски обекти. Руският отговор - ракетна атака в Украйна (СНИМКИ и ВИДЕО)*

Вече минимум 7 резервоара в стратегическата руска база за горива "Кристал", част от структурата на Росрезерв, са унищожени - след два поредни удара с множество дронове при операции на Украйна само за 1 седмица. Базата за горива е стратегически военен обект в Руската федерация - там се съхранява рядко авиационно гориво, ползвано от руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160 - с Ту-95 руснаците периодично изстрелват крилати ракети (най-вече Х-101) по цели в Украйна.

Сателитни снимки от вчерашния ден показаха какви са щетите в "Кристал" след втората украинска атака - 7 унищожени резервоара, т.е. милиони тонове гориво. По още 1 резервоар има следи от огън, а за други 6 не е ясно какво е положението - горящият пожар след втория удар е създал такова количество дим, че сателитите все още не могат да уловят точна картина. Припомняме, че след първия удар бяха унищожени 3 резервоара, други 6 бяха със щети и изгоряха 800 000 тона гориво:

CyberBoroshno publishes a damage assesment of the Ukrainian attacks on the Crystal Plant oil storage facility in Engels based on new satelite images from Airbus (publication restricted). It shows that 7 tanks have been destroyed, one has burn marks and the state of another 6… https://t.co/XakPsFO36M pic.twitter.com/Q01JqK755K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2025

След като базата "Кристал", която се намира в Енгелс, Саратовска област, беше ударена за втори път, пожарът там още гори - след първия удар пламъци бушуваха 5 денонощия: Минимум 180 дрона и 14 ракети ATACMS и Storm Shadow: Русия призна, че 12 нейни области преживяха гръмотевична нощ (ВИДЕО)

Междувременно, сателитни снимки показаха 4 поразени резервоара в друга руска петролна мощност - Саратовската петролна рафинерия - Още: Украинските дронове не подминаха и руска петролна рафинерия в Саратов (ВИДЕО)

Нови въздушни атаки

Тази нощ Украйна атакува дестилерия в Тамбов. Видеокадри от мястото на събитието показват сериозно количество дим:

In the Tambov region in Russia, a local distillery was reportedly hit by drones. A fire started after the arrival and smoke can be seen. pic.twitter.com/m17bfkzPTW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2025

Buzzing unidentified flying objects were spotted over Tambov, Russia. Reports indicate a strike on a distillery. The extent of the damage is unclear. pic.twitter.com/IOT7YAxCIk — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2025

Прокремълският телеграм канал Mash съобщава, че при атаката пак са използвани украински дронове "Бобър", че най-малко 1 е свален и че друг дрон се е заклещил в дърво, където е избухнал и е причинил "малки щети" на близка жилищна сграда.

Същевременно в Дагестан избухна пожар на площ от 1500 квадратни метра - в град Каспийск. По първоначална информация гори предприятие за мебели, още 4 жилищни сгради са обхванати от пламъци:

A furniture workshop in Kaspiysk, Dagestan, is reportedly on fire, covering 1500m². The flames have spread to a nearby residential building. pic.twitter.com/exCjo8iV5f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2025

Малко преди 6:00 часа тази сутрин в Украйна беше обявена тревога - ракетна опасност. Това става ясно от съобщение на украинските ВВС в канала им в Телеграм. Към 3:00 часа те съобщиха, че руски стратегически бомбардировачи Ту-95 са излетели от летище "Оленя", чак от Мурманск. Първите ракети летят към Харковска и Сумска област, като има данни за балистични ракети, изстреляни от Белгородска област, както и за крилати. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA казва, че са изстреляни крилати ракети Х-22 и Х-101, както и ракети с морско базиране "Калибър", като в развиващата се руска въздушна атака участие вземат 7 бомбардировача Ту-22М3, 6 Ту-95МС и изтребител МиГ-31, който може да изстрелва ракети "Кинжал". Тепърва ще става ясно какъв е мащабът на атаката и какви ще са пораженията: Данни от Зеленски за новата руска ракетна атака срещу Украйна: Пак опит да бъдат спрени ток и парно (ВИДЕО) - * към 8:17 часа украинските ВВС обявиха в канала си в Телеграм край на атаката.

