Данни от Зеленски за новата руска ракетна атака срещу Украйна: Пак опит да бъдат спрени ток и парно (ВИДЕО)

Сутрешната поредна масирана руска ракетна атака срещу Украйна изглежда не е била толкова масирана, колкото тази на Коледа. Това подсказват предварителни данни, изнесени от украинския президент Володимир Зеленски в официалния му профил в Телеграм. Атаката обаче е по-сериозна от новогодишната руска операция, когато бяха "впрегнати" повече дронове: Руската коледна атака с ракети и дронове срещу Украйна: Данни (ВИДЕО)

Според информацията от Зеленски, Русия е изстреляла над 40 ракети по Украйна, включително балистични. Най-малко 30 са унищожени. Отделно, Руската федерация е изстреляла и над 70 дрона клас "Шахед". Точните данни предстои да бъдат обявени от украинските ВВС: Украйна свали ракета "Кинжал", но не и руски и севернокорейски балистични ракети (ВИДЕО)

Целта на руснаците е все една съща - нашият енергиен сектор. Сред целите са газова инфраструктура и енергийни съоръжения, осигуряващи нормален живот на хората. Благодарение на противовъздушната ни отбрана всички участващи звена поддържат работата на енергийната ни система, подчертава Зеленски.

Ръководителят на военновременната администрация на западния украински град Лвов Максим Козицки посочи, че има руски точни удари в два обекта на украинската критична инфраструктура. В Киев е избухнал пожар заради руската атака близо до подстанция, но той е бързо угасен по официални данни:

Approximate routes of Russian missiles this morning, aimed for Lviv and Ivano-Frankivsk regions. pic.twitter.com/DpdnyNGEha