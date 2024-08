Кулеба: Още не са ни дали Patriot, свалянето на руски ракети не вкарва Запада във войната (ВИДЕО)

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба отбеляза, че доставката на някои от обещаните системи за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът") се забавя, и призова партньорите да ускорят процеса.

По време на разговор с медиите преди срещата на външните министри на ЕС в Брюксел той каза, че от април, когато Украйна поиска допълнителни бройки Patriot, „е постигнат добър напредък“, но някои системи все още не са доставени.

„Призовавам всички страни, които обещаха системи Patriot преди месеци, най-накрая да ги доставят. Те са налични, готови са. Липсва само окончателната „зелена светлина“. Каквито и да са причините, време е да се действа. Навлизаме в есента, а в понеделник видяхме как ще се държи Русия“, подчерта Кулеба, визирайки масираната руска ракетна атака от 26 август.

На срещата на върха на НАТО във Вашингтон през юли беше обявено, че САЩ, Германия и Румъния „бързо“ ще предоставят на Украйна допълнителни батареи Patriot, а Нидерландия ще осигури компоненти за още една Patriot. Все още нито една от тези батареи не е доставена, като последната система "Пейтриът", която пристигна в Украйна, беше дадена от Германия няколко дни преди началото на срещата на върха, писа наскоро Bloomberg: Bloomberg: Страни от НАТО обещават ПВО на Украйна, но не изпълняват.

Този месец Берлин съобщи, че е предоставил на Украйна нова система IRIS-T с малък обсег на действие и че до края на годината ще даде още четири системи с различен обхват. Испания заяви, че ще прати на Украйна още една батарея за противовъздушна отбрана Hawk през септември.

Glad to be welcomed in Brussels by @JosepBorrellF today for an important EU ministers meeting ahead of the new political season.



Long-term peace in Europe depends on bold short-term decisions to support Ukraine, such as long-range strikes, air defense, and timely military aid.… pic.twitter.com/xt0j8g6YCD