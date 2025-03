Курск и Часов Яр: Тръмп допринесе и касапницата върви с пълна сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обхватът на спиране на американската военна помощ за Украйна си остава неясен като големина, като информация и данни излизат само в медиите, официални разяснения от администрацията на Доналд Тръмп няма. The Washington Post обаче съобщава по данни от украински военен, който се бие при Покровск, че потокът от американски сателитни данни за украинската армия просто е изчезнал, така че украинската армия прибягва до алтернативни методи. CNN обаче информира, че не цялата разузнавателна информация от САЩ е спряна – подавали се данни, които да служат на украинците да организират защитата си, без обаче да им се дава информация за атакуващи операции. А Politico коментира, че в Европа още се чудят колко точно е ограничена американската разузнавателна информация за Украйна – членове на НАТО още споделят разузнавателни данни от САЩ с Киев, но доста лимитирано. Само че два украински източника са казали пред Time, че европейците се стараят да компенсират предателството на Тръмп и в сферата на разузнавателните данни, което обаче изисква и време, а и едва ли европейските възможности ще заместят изцяло американските, обобщава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Най-големите притеснения специално за американските разузнавателни данни са относно Курска област. Там украинците сериозно са повлияни по отношение засичане на атакуваща руска щурмова авиация – това писа Time: Руснаците с пробив при Суджа през подземна газопроводна тръба (СНИМКИ, ВИДЕО)

Check out the latest from the 'Russian gas service' on combat duty! They sent the whole squad to unclog the Sudzha pipes – but the Ukrainian Armed Forces upgraded the service with cluster 'plumbers,' and now it’s less gas, more blast! pic.twitter.com/bc5nXd8rGi