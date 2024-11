Кръвта се лее: Пак рекорд по убити и ранени руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия отчете рекорд по руски военни жертви за един ден от началото на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. На 28 ноември 2024 г. руската армия е намаляла с 2030 военнослужещи – убити, дотолкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, и изчезнали по време на сражения.

Това е с 80 повече от досегашния рекорд, отчетен на 11 ноември 2024 г. (1950 руски загуби в жива сила).

В сводката на украинския генщаб се посочва, че от началото на военните действия руснаците са дали 738 660 военни жертви (убити, ранени и изчезнали по време на операция).

Още: Военният лидер на НАТО: Руската армия е по-голяма, но по-неспособна в сравнение с 2022 г.

Според източник от Генералния щаб на въоръжените сили, цитиран преди дни от РБК-Украйна, руските сили в Украйна сега са около 574-575 000 души личен състав. Москва е искала да увеличи числеността им до 690 000 до края на тази година, но не е успяла поради големите загуби. Руската група в Курска област вече наброява 59 000 души, като там се включиха и севернокорейските военни.

Междувременно се появиха добри новини за оръжията за Украйна - Норвегия одобри планираното двойно увеличение на разходите си в тази посока за 2025 г., а финландската оръжейна група Summa Defence съобщи, че стартира завод за производство на дронове във Финландия с украински партньори. Целта е да се стимулира производството на безпилотни летателни апарати за бойните нужди на Украйна и да се въведе промишлено производство на дронове в Европа, считано от 2025 г.

Още: Зеленски подписа закона за бюджет 2025: Ето колко ще се харчи за отбрана

Същевременно от Белия дом заявиха пред Newsweek, че не са верни пропагандните твърдения, че се готви доставка на ядрени оръжия за Киев. "Не планираме да снабдяваме Украйна с ядрени оръжия", категорични са от администрацията на Джо Байдън. Тя вече готви нов пакет за Украйна на стойност 725 млн. долара.

В същото време Нидерландия предостави три пускови установки Patriot на Украйна - в момент, в който противовъздушната отбрана на страната трябваше да се справя с общо 188 руски ракети и дронове: Нидерландия достави на Киев три ПВО системи Patriot в ден, в който Путин пак порази Украйна.

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door. Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur. Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11

След като имаше рязък спад на интензивността на сраженията на фронта (157 за ден), през изминалото денонощие броят на сблъсъците отново се е качил над 200 - общо 207, сочи сводката на генщаба на Украйна.

Още: Ефектът на западните ракети върху руския военен потенциал в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Артилерията на руските сили действа в същите темпове - 4800 изстреляни снаряда, имало е и използване на 1700 дрона "камикадзе", т.е. същия брой като през предходното денонощие. Руснаците са използвали 67 авиобомби КАБ, като само в Курска област са 30 - в последната седмица (вече 8 дни) те намаляха трайно под 100, което показва, че силите на Путин не смеят да се доближават толкова с щурмовата си авиация заради западните ракети ATACMS и Storm Shadow: Заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow върху най-ефективното руско оръжие почва да оказва влияние.

През изминалото денонощие в Покровското направление е било най-горещо - украинците са отблъснали 61 вражески атаки, гласи сводката на генщаба. В Кураховското направление (ВИДЕО 18+) руснаците 43 пъти са се опитали да пробият украинските отбранителни линии, а във Времеевското направление, което е южният фланг на Кураховското - 20 пъти.

В Купянското направление е имало 25 руски сухопътни нападения, а в Харковското - 12. В Северското направление руснаците са извършили три въздушни удара, но има и кадри, показващи как танк от 63-та бригада на украинската армия стреля директно по руските сили - първо с картечница, а след това с оръдие.

A tank of the 63rd Brigade fires directly at the occupiers, first with a machine gun and then with a cannon in the area of Siversk.https://t.co/7ON1xDMK0o pic.twitter.com/6jVcKjPDIk