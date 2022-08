Латвия даде на Украйна американски гаубици

Министърът благодари на латвийския си колега Артис Пабрикс и жителите на прибалтийската република "за неотменната подкрепа" и отбеляза, че военнослужещите от въоръжените сили на Украйна вече са успели да изпитат получените гаубици в бойни условия.

По-рано ръководителят на офиса на президента на Украйна Андрей Ермак съобщи, че Словакия е предала самоходни артилерийски установки Zuzana 2 с калибър 155 мм.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks&the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ